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Трас налякала Путіна: чим більше ракет запускатимете, тим більше допомагатимемо Україні

23 липня 2022, 20:04

У Британії впевнені, що війна проти Росії обов'язково завершиться нашою перемогою.

Трас, Путін
Трас налякала Путіна / Колаж фото УНІАН і Reuters

Влада Британії налякали країну-агресора і заявили, що чим більше ракет Росія випустить по Україні, тим більше допомоги вони нам поставлять, йдеться в заяві міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трас під час Другого Міжнародного саміт перших леді і джентльменів.

"Ми знаємо, що українці борються не тільки за їхнє майбутнє, а за демократію, майбутнє і суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою і дитиною, які відчувають страждання, ми надаватимемо ще більше", - сказала вона.

За словами британської чиновниці, перемога в цій війні має бути за Україною.

"Ми будемо надавати допомогу, щоб Україна стала більш потужною, більш успішною після цієї війни, тому що вона повстане символом демократії. Те, що Путін намагається знищити Україну - він тільки створює потужнішу, об'єднанішу націю. Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде необхідно. Зараз, як ніколи, Україна має перемогти", - заявила трас.

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Нагадаємо, британський експрем'єр Борис Джонсон під час свого останнього на посаді виступу в Палаті громад в рамках Години запитань уряду дав кілька порад своєму наступнику або наступниці. Він, зокрема, закликав підтримувати Україну.

Раніше експерт щодо питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса зробив припущення, що Україна може зміститися вниз за списком пріоритетності Великобританії після заміни прем'єр-міністра.

Читайте також:

війна в Україні Британия військова допомога Ліз Трас
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