Борис Джонсон оголосив про свою відставку / скріншот

Борис Джонсон оголосив про свій відхід з поста лідера консерваторів і з посади прем'єр-міністра Великобританії.

У своєму зверненні до преси він заявив, що продовжить виконувати обов'язки глави Консервативної партії і уряду, поки не буде обраний новою.

Також Джонсон пообіцяв, що британський уряд буде підтримувати Україну і після його відставки "так довго, як буде потрібно".

Відставка Бориса Джонсона

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

читайте такожХто може замінити Джонсона?За останній тиждень понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був у курсі такої поведінки до того, як призначив на посаду. Згодом Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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