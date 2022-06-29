Дуже важливо забезпечити поразку Росії в Україні - Ліз Трасс

Дуже важливо забезпечити поразку Росії в Україні / скріншот

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас вважає, що країни-союзники нашої країни зобов'язані забезпечити перемогу України у війні проти Росії.

Під час виступу на саміті НАТО в Іспанії дипломат підкреслила, що тільки так в Європі настане мир на довгі роки.

"Дуже важливо забезпечити поразку Росії в Україні. Це важливо для існування безпеки, свободи і демократії в Європі. І це єдиний шлях, яким ми зможемо досягти тривалого миру в Європі. Деякі кажуть, що є можливість переговорів, поки російські війська все ще в Україні, але я думаю, що це дасть нам помилковий мир і призведе до подальшої агресії в майбутньому", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон заявив, що Великобританія і Франція посилять військову підтримку України, чим зміцнить позиції держави у війні проти Росії і в майбутніх переговорах.

читайте такожСоюзна допомога Польщі і Великобританії може вирішити результат війни в Україні – ПіонтковськийТакож повідомлялося, що прес - секретар Бориса Джонсона в коментарі західному новинному агентству Reuters процитував боса - з приводу того, що влада різних країн світу нітрохи не повинна примушувати влада України до того, щоб вони пішли на"поганий мир" з країною-агресором - Російською Федерацією.

"Він сказав, що важливо, щоб на президента Зеленського не тиснули, щоб він погодився на поганий мир, зазначивши, що погані мирні угоди не тривають довго. Він сказав, що світ повинен уникати будь - якого результату, при якому необґрунтована агресія Путіна буде здаватися виправданою", - сказав спікер британського прем'єра.

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