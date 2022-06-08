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Більшість за нас: Європарламент проголосував щодо статусу України в ЄС

8 червня 2022, 21:06

Далі своє слово повинні сказати ще лідери ЄС.

ЄС, Україна
ЄС та Україна / pixabay

У Страсбурзі, в середу, 8 червня, Європейський парламент підтримав резолюцію і рекомендував надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Як повідомляє Deutsche Welle, резолюцію прийняли на пленарному засіданні, її підтримали 438 євродепутатів, 65 – були проти, ще 94 – утрималися.

У резолюції щодо зовнішньої, безпеки та оборонної політики Євросоюзу після агресивної війни РФ проти України, Європарламент рекомендував Раді ЄС погодитися з тим, що "Версальська Декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство в ЄС, а також надати їй статус кандидата в ЄС, як політичний сигнал солідарності з народом України".

Мова про декларацію неформального саміту Євросоюзу у Версалі, яка мала обережні формулювання і визнала тільки європейські прагнення України і те, що відноситься до європейської сім'ї.

Далі своє слово повинні сказати ще лідери ЄС.

Остаточно рішення про надання Україні статусу кандидата у члени ЄС має бути прийнято 24 червня.

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Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, а й борг Європи.

Нагадаємо, що заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року.

Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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