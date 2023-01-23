"Лікують кращі західні лікарі": у ГУР пояснили, чому Путін досі живий

Лікуванням президента РФ Володимира Путіна займаються кращі західні лікарі, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.
Саме тому російський диктатор досі живий, підкреслив він в інтерв'ю Delfi.
При цьому він представник розвідки каже, що, якби лікуванням Путіна займалися російські лікарі, все могло б закінчитися інакше.
"На жаль, Путіна лікують кращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше", - додав Скібіцький.
Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворюваннях, які ретельно приховуються.
При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.
У свою чергу лікар-невролог Олександра Щебет зазначила, що президента РФ Володимира Путіна підводять пам'ять і критичне мислення.
В інтерв'ю НВ вона підкреслила, що незважаючи на лікування, є моменти, коли він сам себе видає недоречними висловлюваннями.
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