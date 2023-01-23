"Лікують кращі західні лікарі": у ГУР пояснили, чому Путін досі живий

Західні медики стежать за здоров'ям президента РФ, повідомив Вадим Скібіцький.

У ГУР розповіли про лікування Володимира Путіна / politolog.net

Лікуванням президента РФ Володимира Путіна займаються кращі західні лікарі, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Саме тому російський диктатор досі живий, підкреслив він в інтерв'ю Delfi.

При цьому він представник розвідки каже, що, якби лікуванням Путіна займалися російські лікарі, все могло б закінчитися інакше.

"На жаль, Путіна лікують кращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше", - додав Скібіцький.

Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворюваннях, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

У свою чергу лікар-невролог Олександра Щебет зазначила, що президента РФ Володимира Путіна підводять пам'ять і критичне мислення.

В інтерв'ю НВ вона підкреслила, що незважаючи на лікування, є моменти, коли він сам себе видає недоречними висловлюваннями.

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