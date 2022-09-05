Тремор і болі: невролог оцінила хворобливі симптоми Путіна і назвала його діагноз

Володимир Путін / Reuters

Здоров'я президента РФ Володимира Путіна за останні кілька місяців погіршилося, заявила лікар-невролог Олександра Щебет.

Такий висновок вона зробила в інтерв'ю НВ на основі аналізу фото і відео матеріалів за участю глави країни-агресора.

Медик не виключила, що з Путіним активно займаються і йому проводять адекватну реабілітацію.

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"Втім видно, що у російського диктатора є певна незручність рухів, він знову сидить в тій же вимушеній позі, схилившись на одну сторону, переважно на праву. А це, по-перше, може свідчити про те, що у нього стійка тривала біль і він повинен сидіти, схилившись на одну сторону, тому що рівно сидіти боляче. І по-друге, є якісь проблеми з м'язовим тонусом, що змушує його сидіти в такій позі і судорожно хапатися за навколишні предмети, щоб приховувати мимовільні рухи кінцівок", - пояснила співрозмовниця.

Разом з тим вона не виключила, що у президента РФ можуть спостерігатися певні прояви хвороби Паркінсона.

"Нагадаю, один із симптомів хвороби Паркінсона і синдрому паркінсонізму — тремор кінцівок у стані спокою. Якщо рука знаходиться в русі, це стає менш помітним. А якщо людина хапається за предмети, наприклад, стіл, то фізично напружує м'язи і таким вольовим зусиллям цей тремор поки що може стримати", - додала Щебет.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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