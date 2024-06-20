УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Із Росії до Польщі залетіла повітряна куля: військові розповіли про загрози

Юлія Закрепа
20 червня 2024, 22:11
124
Польському командуванні не повідомили, чи повітряна куля може виконувати розвідувальні завдання.
Із Росії до Польщі залетіла повітряна куля: військові розповіли про загрози
У Польщі засвітилась куля із РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що повітряна куля зірвалася з троса в Калінінградській області Росії і залетіла у повітряний простір Польщі.

"Повідомляємо, що повітряна куля зірвалась із троса та залетіла у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області. Про ймовірність проникнення об'єкта в цей район раніше повідомляли служби РФ", - йдеться в повідомленні.

Політ кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства на схід, постійно контролюється радіолокаційними станціями польської армії.

відео дня

"Об’єкт рухається курсом, який вказує на те, що він залишить повітряний простір Польщі за кілька годин", - уточнили в командуванні.

Наголошується, що повітряна куля не становить загрози безпеці мешканців району, в якому вона рухається, а Оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації.

Водночас у польському командуванні не повідомили, чи повітряна куля може виконувати розвідувальні завдання над територією РП.

Нагадаємо, що РФ може тримати біля Польщі сотні атомних боєголовок. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Російська Федерація може тримати близько сотні атомних боєголовок у Калінінграді.

У Польщі заговорили про відправлення військ в Україну. Глава польського зовнішньополітичного відомства не уточнив, яку роль можуть відігравати польські війська в Україні. Не можна виключати того, що польські війська можуть опинитися в Україні.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Польщі Польща
Реклама

Головне за день

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям

22:55 Україна
Із Росії до Польщі залетіла повітряна куля: військові розповіли про загрози

Із Росії до Польщі залетіла повітряна куля: військові розповіли про загрози

22:11 Світ
Сонячні батареї стануть обов'язковими: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Сонячні батареї стануть обов'язковими: Зеленський провів важливе засідання Ставки

21:32 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Меган Маркл відчайдушно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося 9463

Меган Маркл відчайдушно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз 7231

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ 3857

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ

Гороскоп Таро на липень 2024: Терезам - прибуток, Скорпіонам - перемога, Стрільцям - прогрес 3460

Гороскоп Таро на липень 2024: Терезам - прибуток, Скорпіонам - перемога, Стрільцям - прогрес

Останні новини

23:05

У Кушанашвілі виявили смертельну хворобу

22:55

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлямВідео

22:51

Навіщо Путін знову "форсить" переговори: диктатор стурбований трьома речамиВідео

22:50

Євро 2024 дайджест день 4-5: німецька ковзанка і рубилово хорватів з албанцями

22:11

Із Росії до Польщі залетіла повітряна куля: військові розповіли про загрози

Захід перестав боятися ядерних погроз Путіна – Дмитро СнєгирьовЗахід перестав боятися ядерних погроз Путіна – Дмитро Снєгирьов
21:53

"Скоро буде вже шестеро": Тимур Мірошниченко оголосив про поповнення в родині

21:41

Тиск на мене пов’язаний із розслідуванням справ щодо грального бізнесу - замгенпрокурора Вербицький

21:32

Сонячні батареї стануть обов'язковими: Зеленський провів важливе засідання Ставки

21:29

Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методиВідео

Реклама
20:42

Путін знову розкукурікався: ніс нісенітницю про переговори, Харків і Південну КореюВідео

20:39

Помер легендарний актор і зірка "Голодних ігор"

20:24

Більшість людей навіть не здогадуються: яка найменша кістка в людини

19:32

Білий дім віддаватиме Україні всі нові Patriot разом із ракетами - заява

19:30

Пекельна спека йде в Україну, але не у всі області: де чекати дощі

19:25

Тимочко розповів, звідки Путін ніколи не перекине солдатів до України

19:19

Командувач ВПС Нідерландів заінтригував новиною щодо F-16 в Україні

19:10

Обмеження будуть більш серйозними: графіки вимкнення світла 21 червня

19:10

Вояж Путіна в КНДР: що з цього вийдеПогляд

18:54

Для чого сипати соду в пральну машинку: домогосподарка здивувала лайфхаком

18:42

Куди підуть гроші з нових тарифів на світло: чиновники пояснили, чи не буде ще підвищення

Реклама
18:33

РФ вийшла на пік виробництва ракет: у ГУР приголомшили подробицями

18:26

Можуть використовувати аеродроми Білорусі: звідки окупанти готують атаки України

17:59

Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру: у ЗСУ розповіли про авіанаступ

17:53

Погром могил "Да Вінчі", Петриченка і "Джуса": затримано жінку, хто вона

17:51

"Діти гинуть, а ви граєте в Міккі Мауса": Гросу "отримала на горіхи" в Мережі

17:48

Як позбутися мурах на городі: дієві народні засоби за копійкиВідео

17:48

Світ стоїть перед ядерною загрозою: Снєгирьов розповів про запасний план ПутінаВідео

17:47

Саміт РФ і Китаю щодо заморожування війни: дипломат розніс "мрії Путіна"Відео

17:46

Оголошено програму Національного конкурсу 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю новости компании

17:01

4 суворі заборони, які не можна порушувати: що не можна робити 21 червня

16:56

Мудрика підозрюють в амурах з росіянкою: Мережа вибухнула чутками

16:49

Росія вперше застосувала плануючу ФАБ вагою у 3 тонни: це може "підірвати" лінію оборони

16:33

Нові Patriot і потужні системи ПРО: що може передати Україні Південна Корея - ЗМІ

16:29

Навіщо закрутки загортають у ковдру: секрет консервації, який перевірений рокамиВідео

16:27

Найефективніші санкції проти росіян несуть дрони СБУ - експерт

16:19

"Окупантів там відкинули": ситуація на Харківщині складається на користь ЗСУ

16:16

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз

16:10

4 пари знаків зодіаку, які не можуть жити одне без одного

16:09

Євро 2024 Словаччина Україна: анонс матчу, де дивитися, прогноз букмекерів

16:05

Чоловік знайшов моторошні записки у своєму домі і сторопів, дізнавшись причину їхньої появи

Реклама
15:56

Україна отримає необхідну систему Patriot: Румунія заявила про передачу ППО

15:55

Чому огірки збирають вранці: секрет досвідчених господарів

15:53

Жінка 9 місяців не знала про свою вагітність, тест нічого не показав: як так сталося

15:47

Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, але за однієї умови

15:35

Ольга Фреймут показала свого "секретного" сина

15:30

Церковне свято: що категорично заборонено робити 21 червня

15:15

Постачання Patriot для України: США ставлять на "стоп" усі інші контракти – FT

15:10

Що робити з перерослими кабачками: цікаві рецепти на будь-який смакВідео

15:07

"Це кінець значної частини підтримки": Франція може зменшити допомогу Україні

14:19

Удари по Криму та аеродромах у РФ "вибивають" ППО росіян - британська розвідка

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти