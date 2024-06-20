Із Росії до Польщі залетіла повітряна куля: військові розповіли про загрози

Польському командуванні не повідомили, чи повітряна куля може виконувати розвідувальні завдання.

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У Польщі засвітилась куля із РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що повітряна куля зірвалася з троса в Калінінградській області Росії і залетіла у повітряний простір Польщі.

"Повідомляємо, що повітряна куля зірвалась із троса та залетіла у повітряний простір Польщі з боку Калінінградської області. Про ймовірність проникнення об'єкта в цей район раніше повідомляли служби РФ", - йдеться в повідомленні.

Політ кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства на схід, постійно контролюється радіолокаційними станціями польської армії.

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"Об’єкт рухається курсом, який вказує на те, що він залишить повітряний простір Польщі за кілька годин", - уточнили в командуванні.

Наголошується, що повітряна куля не становить загрози безпеці мешканців району, в якому вона рухається, а Оперативне командування постійно контролює розвиток ситуації.

Водночас у польському командуванні не повідомили, чи повітряна куля може виконувати розвідувальні завдання над територією РП.

Нагадаємо, що РФ може тримати біля Польщі сотні атомних боєголовок. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Російська Федерація може тримати близько сотні атомних боєголовок у Калінінграді.

У Польщі заговорили про відправлення військ в Україну. Глава польського зовнішньополітичного відомства не уточнив, яку роль можуть відігравати польські війська в Україні. Не можна виключати того, що польські війська можуть опинитися в Україні.

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