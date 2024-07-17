Черговий 'шахед' залетів на Білорусь та вибухнув

Вранці 16 липня черговий "шахед" зайшов на територію Білорусі та вибухнув там.

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Шахед впав на територію Білорусі / колаж: Главред, фото: УНІАН, Белорусский Гаюн

"Шахед", який вранці 16 липня зайшов на територію Білорусі, вибухнув там у Жовтневому районі Гомельської області. Про це повідомив аналітичний проєкт "Білоруський Гаюн".

За даними "Белоруські Гаюн", "Шахед" упав за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.

Крім того, аналітики стверджують, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе, що підтверджує: "Шахеди", які залітають на територію Білорусі, не "навчальні" чи "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту.

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Безпілотники у війні

Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 липня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Як заявив у Тelegram так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, в окупованому росіянами місті нібито відбивають атаку БпЛА. За його словами, один із безпілотників збито в районі мису Фіолент.

Нагадаємо, раніше місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї країни-агресора РФ було атаковано дронами. Місцеві жителі скаржилися, що в частині міста відключено світло і воду. Зазначимо, з Приморсько-Ахтарська російські окупаційні війська запускають по Україні дрони-камікадзе типу "шахед".

Як повідомлялося раніше, дрони атакували Краснодарський край РФ - на аеродромі в Єйську спалахнула потужна пожежа. Вибухи також було чути в Краснодарі, Сіверському районі краю, в Енемі в Адигеї та у Волгограді.

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