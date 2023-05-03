Мали виїхати 116 людей: окупанти обстріляли пасажирський потяг у Херсоні

В результаті обстрілу Херсона постраждав провідник. Також повідомляється про важко поранену дитину.

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Російські окупанти обстріляли пасажирський потяг у Херсоні / Колаж фото ДСНС

Російські окупанти безжально обстріляли Херсон. У середу, 3 травня, ворог вдарив по залізничному вокзалу і влучив по пасажирському потягу. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Цей потяг мав вирушити до Львова та вивезти з Херсона 116 пасажирів. В результаті "прильоту" зруйновані пасажирські вагони. Російські окупанти серйозно поранили провідника, його рятують медики.

Пасажири, які повинні були сісти на цей поїзд перебували в укритті. У момент тривоги провідники не починали посадку.

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"Поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з ушкодженнями в результаті обстрілу будуть оперативно замінені на станції Миколаїв. Просимо зберігати спокій і стежити за оголошеннями, залізниця всіх довезе до безпеки", — йдеться в повідомленні.

На місце події одразу прибули рятувальники. Вони загасили вагони, які розбомбили окупанти.

Російські окупанти обстріляли пасажирський потяг у Херсоні / ДСНС

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в результаті обстрілу Херсона була поранена дитина. Її госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, в середу, 3 травня, російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет у Херсоні - "Епіцентр". Окупанти з артилерії також пошкодили житлові будинки, лінії електропередач та газопровід. В результаті обстрілу загинули 3 людини, ще п'ятеро - поранені. Серед постраждалих є працівники та відвідувачі закладу.

Як повідомляв Главред, вночі на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, лунали вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України - Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури. Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли цілі.

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