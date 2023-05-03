Творець штучного інтелекту шкодує про свою розробку: нею може скористатись Путін

Джеффрі Хінтон називає "кошмарним" сценарій у випадку, якщо російський диктатор чи інший "поганий діяч" застосує штучний інтелект та роботів для власних цілей.

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Путін може використати штучний інтелект для перемоги у війні / Колаж фото скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін може наділити роботів штучним інтелектом, щоб отримати більше влади. Такий сценарій є "кошмаром". Про це заявив розробник штучного інтелекту Джеффрі Хінтон, повідомляє The New York Times.

Науковець пошкодував через свою розробку і попередив про небезпеку. Він побоюється того, що "погані діячі" можуть використати новітні технології для перемоги у війнах або маніпулювання електоратом.

"Це лише найгірший сценарій – сценарій кошмару. Ви можете собі уявити, що, наприклад, якийсь поганий діяч, як Путін, вирішив дати роботам можливість створювати власні підцілі на зразок "Мені потрібно отримати більше влади", – сказав Джеффрі Хілтон.

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Він додав, що навчання штучного інтелекту відрізняється від людського.

"Вони (цифрові системи - Главред) можуть навчатися окремо, але миттєво ділитися своїми знаннями. Таким чином, це так, ніби у вас є 10 000 людей, і щоразу, коли одна людина чогось дізнається, усі це автоматично дізнаються. І саме тому ці чат-боти можуть знати набагато більше, ніж будь-яка особа", – додав науковець.

Раніше компанія Baykar Teknoloji показала нову модель ударного БПЛА Bayraktar – Baykar Kızılelma. Безпілотник оснащений реактивним двигуном та штучним інтелектом. Апарат може використовуватися навіть із палуби легкого авіаносця.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов повідомляв про те, що у Києві розміщувалася система ППО міжнародного зразка зі штучним інтелектом. Він визначає траєкторії польотів об'єктів і може спрацьовувати на випередження.

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