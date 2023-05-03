УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Творець штучного інтелекту шкодує про свою розробку: нею може скористатись Путін

Ангеліна Підвисоцька
3 травня 2023, 18:42 оновлено 3 травня, 19:05
50
Джеффрі Хінтон називає "кошмарним" сценарій у випадку, якщо російський диктатор чи інший "поганий діяч" застосує штучний інтелект та роботів для власних цілей.
Владимир Путин, искусственный интеллект
Путін може використати штучний інтелект для перемоги у війні / Колаж фото скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін може наділити роботів штучним інтелектом, щоб отримати більше влади. Такий сценарій є "кошмаром". Про це заявив розробник штучного інтелекту Джеффрі Хінтон, повідомляє The New York Times.

Науковець пошкодував через свою розробку і попередив про небезпеку. Він побоюється того, що "погані діячі" можуть використати новітні технології для перемоги у війнах або маніпулювання електоратом.

"Це лише найгірший сценарій – сценарій кошмару. Ви можете собі уявити, що, наприклад, якийсь поганий діяч, як Путін, вирішив дати роботам можливість створювати власні підцілі на зразок "Мені потрібно отримати більше влади", – сказав Джеффрі Хілтон.

відео дня

Він додав, що навчання штучного інтелекту відрізняється від людського.

"Вони (цифрові системи - Главред) можуть навчатися окремо, але миттєво ділитися своїми знаннями. Таким чином, це так, ніби у вас є 10 000 людей, і щоразу, коли одна людина чогось дізнається, усі це автоматично дізнаються. І саме тому ці чат-боти можуть знати набагато більше, ніж будь-яка особа", – додав науковець.

Раніше компанія Baykar Teknoloji показала нову модель ударного БПЛА Bayraktar – Baykar Kızılelma. Безпілотник оснащений реактивним двигуном та штучним інтелектом. Апарат може використовуватися навіть із палуби легкого авіаносця.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов повідомляв про те, що у Києві розміщувалася система ППО міжнародного зразка зі штучним інтелектом. Він визначає траєкторії польотів об'єктів і може спрацьовувати на випередження.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

"Ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву": Зеленський прокоментував "атаку" на Кремль

"Ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву": Зеленський прокоментував "атаку" на Кремль

19:10 Україна
У Росії ЗМІ заявили, що по Києву готуються завдати ядерного удару

У Росії ЗМІ заявили, що по Києву готуються завдати ядерного удару

18:06 Світ
Мали виїхати 116 людей: окупанти обстріляли пасажирський потяг у Херсоні

Мали виїхати 116 людей: окупанти обстріляли пасажирський потяг у Херсоні

17:29 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:10

"Ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву": Зеленський прокоментував "атаку" на Кремль

19:05

Атака на Кремль: під час вибуху на даху резиденції Путіна помітили двох "карлсонів"Відео

18:47

Після розголошення про візит Зеленського в Німеччину може назрівати скандал - The Guardian

18:44

Серйозно, 2 ракети з ядерною бойовою частиною привезли на аеродром для удару по Україні?Погляд

18:42

Творець штучного інтелекту шкодує про свою розробку: нею може скористатись Путін

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:06

У Росії ЗМІ заявили, що по Києву готуються завдати ядерного ударуВідео

17:29

Мали виїхати 116 людей: окупанти обстріляли пасажирський потяг у Херсоні

17:20

Злякалися удару ЗСУ: окупанти перегнали більшість кораблів з Криму до РФ - ГУРВідео

17:17

4 знака зодіаку огорне успіхом у травні: кому серйозно пощаститьВідео

Реклама
17:09

Всього 1 дія принесе успіх кожному 4 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

16:59

В Україні будуть вилучати символи "радянщини": ВРУ ухвалила закон "АнтиПушкін"

16:55

"Уже все почалося": наляканий Пригожин в істериці заявив, що ЗСУ пішли в наступВідео

16:48

Алла Пугачова раптово повернулася до МосквиВідео

16:32

Парад на 9 травня буде: в Кремлі Пєсков зробив хорошу міну при поганій грі після атаки дронівВідео

16:18

Вибух над Кремлем сколихне всю РосіюПогляд

16:14

Наділені потужною енергетикою і сталевим характером: імена жінок, які правлять світом

15:53

Невідомий безпілотник вдарив по Кремлю: у Зеленського заявили, що нічого не знають

15:50

Скоро будуть наступальні дії, а після них і літаки - ЗеленськийВідео

15:29

Близьких родичів загиблих на війні демобілізують: ВРУ схвалила рішення

15:17

Меган Фокс з'їхала від скандаліста-нареченого - ЗМІ

Реклама
15:12

Потужний вибух і іскри в небі: у Кремлі почалася пожежа після нічної атакиВідео

14:56

Поки Кацурін возився на кухні: Дорофєєва похизувалася стрункими ногами в міні-шортах

14:54

Зеленський їде до Німеччини: всі подробиці візиту президентаВідео

14:46

Картопляне пюре з яйцем та молоком розірвало інтернет: як приготувати цю смакотуВідео

14:31

Коли буде яблучний і Медовий Спас: дати, традиції та історія свят

14:23

На згадку про героя у Мукачеві розцвіли 13 тисяч тюльпанів: зворушлива історія від дружини Романа Жука

14:18

Як почистити шкіряну куртку вдома: 4 кроки і 11 найефективніших способів

13:59

Усі не можуть отримувати доплати за те, що служать державі - Данілов про 30 тисяч військовим

13:50

"Нас могли вбити": у спецпроєкті Комарова "Рік. За кадром" Резніков відкриє подробиці візиту до білорусі на перемовини з рфВідео

13:34

Чи можуть співробітники військкоматів вручати повістку через родичів: відповідь юристаВідео

13:19

"Ми за Україну" : у Ялті школяра змусили вибачитися перед Путіним і РосієюВідео

12:49

"Набирай, номер не змінився": Леся Нікітюк вирішила "попускати бісики" до Джареда Лето

12:41

Як в СРСР обходилися без підгузників: цікаві факти з минулого

12:18

Контрнаступ ЗСУ та "оборона" окупантів: Мусієнко розкрив тактику ворогаВідео

12:07

Херсонська Тероборона отримала від Favbet Foundation позашляховик Mitsubishi

12:07

Зеленський прибув з візитом до Фінляндії

11:42

У Херсоні окупанти обстріляли гіпермаркет: є жертви та поранені

11:38

Контрнаступ може призвести до збільшення жертв українських військових - WPВідео

11:37

6600 тисячі гривень допомоги від ООН: хто в Україні має право і як отримати грошіВідео

11:29

"Путін повинен віддати наказ": експерт пояснив, коли повністю припиняться обстріли УкраїниВідео

Реклама
11:22

"Потрібно забиратися якомога швидше": Данілов заявив, що Україна будь-яким способом звільнить КримВідео

11:06

Вночі РФ атакувала дронами п'ять областей України: що відомо про "прильоти" і руйнування

10:50

Чи потрібно стрімголов бігти за доларами: експерт порадив українцям, куди вкладати заощадженняВідео

10:22

"Нафтогаз" зафіксував тариф на газ на цілий рік: скільки платитимемо

10:21

Війна в найяскравішій формі продемонструвала відсталість російської зброїПогляд

10:12

ЗСУ готові і до контрнаступу, і до оборони - генерал Міллі

09:42

Експерт пояснив, чому головним результатом війни має стати розвал Росії

09:35

У трьох регіонах Росії прогриміли вибухи: пошкоджено Ан-124, атакована гелікоптерна база

09:34

Гороскоп на завтра 4 травня 2023: Водоліям загрожує самотність, а Ракам потрібно бути обережнішеВідео

09:14

Понад рік перебуває у російському полоні: в ООН закликали звільнити журналіста УНІАН Дмитра Хилюка

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти