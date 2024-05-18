"Щуру звернуть голову": розкрито несподіваний сценарій ліквідації Путіна

Володимир Путін уже не зможе зробити крок назад, упевнений Олександр Сотник.

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Олександр Сотник оцінив імовірність ліквідації Володимира Путіна / Главред, скрін

Усі сторони, які прямо або опосередковано беруть участь у війні в Україні, крім одної, не зацікавлені в її продовженні, заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Єдина сторона, яка не може і не готова закінчити цю війну, зацікавлена в пролонгації бойових дій, - це Росія, Кремль, Путін і його банда", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Публіцист каже, що навіть якби Путін захотів якось закінчити війну, він би не зміг зробити крок назад - те, чого від нього вимагають.

"Тому що тоді пацанва його просто не зрозуміла б і поставила йому запитання: "А, власне, за що ми всі ці роки пласталися? Поклали стільки організмів в Україні - за що? Батько рідний, куди ти завів нас, Сусанін-герой?". Путіна б не зрозуміли, і щуру звернули б голову", - додав Сотник.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Раніше в ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов.

Як відомо, нещодавно Telegram-канал Генерал СЗР писав, що у Путіна нібито стався серйозний напад - кремлівський диктатор ледве не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Нагадаємо, раніше Генерал СЗР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця в резиденції на Валдаї, і в Росії "починається переворот".

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