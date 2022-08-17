"Були прильоти": у Зеленського розкрили деталі ударів по окупантах у Криму

Вибухи в Новофедорівці / скріншот

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів подробиці ударів по військових об'єктах російських окупантів у захопленому Криму.

Як підкреслив він в ефірі російського правозахисника Марка Фейгіна, в Джанкої "були прильоти", а не диверсія.

"Були прильоти в Джанкої. Вони потрапили по скупченню артилерійських установок і по складу боєприпасів", - розповів представник ОП.

Також, за його словами, "щось прилетіло в Гвардійське", де розташований російський військовий аеродром.

Там, за даними Арестовича, знищено літак Су-34.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.

Варто відзначити, що в місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя.

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