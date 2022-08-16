"Інфраструктура РФ повинна бути зруйнована": у Зеленського розповіли про вибухи в Криму

Михайло Подоляк прокоментував нові вибухи в Криму / Telegram, Офіс президента України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи, які прогриміли на військових базах окупантів РФ у захопленому Криму.

Він підкреслив, що в результаті вибухів біля Джанкоя була пошкоджена залізнична інфраструктура. Це може прискорити деокупацію півострова. Разом з тим всю транспортну інфраструктуру ворога потрібно знищувати більш істотно, сказав він у коментарі Каналу 24.

Представник ОП пояснив, що в Україні працюють над тим, щоб зруйнувати військову інфраструктуру окупантів в Криму, за допомогою якої вони перекидають запаси техніки і живої сили на херсонський і запорізький напрямки.

"Без цього ми не вирішимо питання логістичного забезпечення російської окупаційної армії", - зауважив радник глави ОП.

Коментуючи знищення бази РФ під Джанкоєм, він вказав на те, що вся логістична інфраструктура ворога повинна бути зруйнована, щоб деокупувати захоплені території України.

"Для того щоб деблокувати нашу територію з мінімальними втратами, потрібно знищити всю інфраструктуру забезпечення російської армії", – пояснив радник глави ОП.

Подоляк додав, що інфраструктуру ворога потрібно знищувати не тільки на відстані 70 кілометрів від лінії фронту, а якомога глибше. Бо ключові штаби та операційні бази розташовані на такій відстані, як Джанкой, близько 150 – 200 кілометрів від лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.

Варто відзначити, що в місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя.

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