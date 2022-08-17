Окупанти з переляку вивозять всі літаки з Криму - розвідка

Літак / Вікіпедія, скріншот з відео

Після недавнього ряду вибухів у Криму окупати почали терміново переміщати свої літаки, а також вертольоти в глиб півострова і на аеродроми Росії.

"Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ", - повідомляє Головне управління розвідки МО.

Загалом був зафіксований переліт щонайменше 24 літаків, а також 14 вертольотів.

11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:

5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);

5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

17 серпня був зафіксований переліт:

3 вертольотів КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;

3 вертольотів КА-27 зі складу 318 ОЗмАП до Севастополя;

8 вертольотів в Краснодар.

17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми на території Росії були перекинуті:

3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземги) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного у в Приморсько-Ахтарську;

3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарську;

5 літаків СУ-27 / З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;

літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;

2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевську.

"Відомо, що під час перельоту одного з літаків МіГ-31, сталася пожежа на борту. Ймовірно горіла силова установка і навігаційне обладнання", - йдеться в повідомленні.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, що атакують ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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