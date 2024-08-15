"Українці говорити з ним не будуть": у США заявили про безсилля Путіна на Курщині

Володимир Путін зазнав величезного психологічного удару і зіткнувся із серйозною дилемою в Курській області, вважає американський дипломат Майкл Макфол.

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Путін не знає, як відвоювати в України Курську область - дипломат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

У глави Кремля Володимира Путіна немає стратегії, як відвоювати назад території в Курській області. Він отримав величезний психологічний удар, який можна порівняти з заколотом Пригожина і ПВК Вагнера минулого літа. Але отукраїнці щодо Курщини розмовляти з ним не будуть. Про це заявив колишній посол США в РФ Майкл Макфол.

"Я думаю, що психологічно цей удар величезний для Путіна, особливо серед еліти, тому що він повинен бути захисником. Він має бути сильною людиною, яка захищає Росію від Заходу, захищає Росію від України. І тепер вдруге за стільки років він не зміг цього зробити", - цитує його The Hill.

За словами дипломата, операція ЗСУ нагадує йому заколот Пригожина, який був минулого літа. Тоді все закінчилося переговорами з Путіним

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Макфол зазначив, що вторгнення України нагадує йому повстання глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина минулого літа, яке в наприкінцевому підсумку закінчилося перемовинами з Путіним.

"Путіну довелося вести з ним перемовини, щоб зупинити це. Але тут українці не будуть вести з ним перемовини, щоб піти... Це ганьба для розвідки. Пам'ятайте, розвідники теж не зрозуміли це правильно. Це ганьба для військових", - зазначив Макфол.

Також колишній американський посол у Москві додав, що росіяни влаштовують килимові бомбардування на територіях, вбиваючи мирних жителів і знищуючи невійськові цілі. Але на своїй землі таку стратегію застосовувати вони не можуть.

"Ось що вони зробили в Україні. Вони зробили це в Сирії. Вони зробили це в Чечні. Вони не можуть зробити цього на своїй території. І тому, я думаю, Путін стикається зі справжньою дилемою. Як він збирається звільняти цю територію? Поки що в нього немає відповіді", - підкреслив Майкл Макфол.

Операція ЗСУ в Курській області - головні новини за темою:

Українська армія продовжує просуватися в Курській області РФ. Взято під контроль нові населені пункти. Увечері 14 серпня в полон здалися понад 100 російських солдатів, повідомили в проєкті "Хочу жити".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що армія України тримає 82 населених пункти в Курській області і просунулася більш ніж на 35 кілометрів углиб території. Під контролем військ понад 1000 квадратних кілометрів.

Операція в Курській області - урок Заходу від України, сказав колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес. За його словами, ЗСУ показали, що навіть у складних умовах можна готувати операції такого масштабу.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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