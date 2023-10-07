Пентагон найближчими днями забезпечить Ізраїль усім необхідним для самооборони

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон забезпечить Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення від атаки терористів ХАМАС.
Міністр оборони США заявив, що уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі, повідомили на сайті Пентагону.
"Наша відданість праву Ізраїлю на самозахист залишається непохитною, і я висловлюю свої співчуття сім'ям тих, хто загинув в результаті цього огидного нападу на цивільних осіб. У найближчі дні Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони і захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму", - заявив очільник Міноборони СШАвідео дня
Ситуація в Ізраїлі
Нагадаємо, що Ізраїль заявив про початок війни - ХАМАС пішов в атаку, ЦАХАЛ викликає резервістів. Як стверджують в керівництві ХАМАС, бойовики почали операцію проти Ізраїлю.
Стали відомі всі подробиці атаки бойовиків ХАМАС і початку війни. Після ранкової атаки ХАМАС на територію Ізраїлю сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
В Ізраїлі повідомили про кількість убитих палестинцями. Станом на 15:00 7 жовтня ЗМІ Ізраїлю повідомили про 40 загиблих і 740 поранених ізраїльтян. Також там розповіли, що в заручники потрапили 7 громадян Непалу.
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