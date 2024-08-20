Росіяни знову заблудились: у Румунії знайшли уламки ймовірного безпілотника РФ

Неподалік від кордону з Україною у Румунії знайшли уламки безпілотника, ймовірно, він належав росіянам.

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У Румунії впав російський безпілотник / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Прикордонна служба України, УНІАН

Біля кордону України на території Румунії впав безпілотник, скоріш за все він був російським. На місце вже виїхали відповідні служби. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії.

Як зазначає румунська сторона, інцидент трапився неподалік села Периправа в повіті Тулча, "який, як повідомлялося, є можливим районом падіння елементів безпілотника".

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"Слідча група зібрала докази з місця події для проведення експертизи, згідно з юридичними процедурами. Місце події розташоване в болотистій місцевості, за межами населених пунктів, без пошкодження елементів інфраструктури", - розповіли у відомстві.

Також у Міністерстві оборони Румунії зазначили, що вони продовжують моніторити ситуацію із обстрілами української інфраструктури та передавати інформацію про це західним союзникам. Румунія жорстко засуджує військові дії росіян в Україні та часто допомагає ЗСУ.

Румуни називають атаки росіян по території України такими "які є невиправданими й такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права".

Українсько-румунські відносини після вторгнення Росії Відносини України та Румунії після розпаду СРСР відзначилися тяжбами в міжнародному суді ООН від 2004-го до 2009 року щодо територіальної суперечки - делімітації континентального шельфу й виключної економічної зони між сусідами в Чорному морі. Від перших днів агресії Росії проти України у 2014 році Румунія засуджувала дії Кремля й підтримувала територіальну цілісність України. Після початку повномасштабної війни Румунія однією з перших рішуче засудила російську агресію та воєнні злочини росіян, а вже в березні 2022 року приєдналася до української справи проти РФ у Міжнародному суді щодо вчинення геноциду. Президент Румунії Клаус Йоханніс був серед перших лідерів країн, які відвідали Україну на початку війни 2022 року. Трохи більш ніж через рік візит у Румунію здійснив президент України Володимир Зеленський. Румунська преса назвала його приїзд довгоочікуваним та історичним, хоча й запізнілим. Тоді само лідери обох країн оголосили про новий рівень відносин: стратегічне партнерство. Зеленський згадав тоді й про військову допомогу, яку Україна отримує від Румунії.

Міжнародна підтримка України у війні - останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Британії готує розширення військової підтримки для України та планує заключити "столітню" безпекову уголу.

Також раніше політолог Олександр Морозов заявив, що підтримка США буде посилюватися незалежно від того, хто з кандидатів переможе у майбутніх президентських виборах.

Нагадаємо, політологи повідомили, що на посаді президента США план Дональда Трампа може, неочікувано для України, передбачати сценарій миру в Україні з позиції сили, зокрема зі зняттям обмежень на озброєння.

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