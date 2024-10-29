Вибиті вікна та згорілі авто: у Києві розбирають завали після падіння БПЛА

У Києві після нічної атаки дронів у деяких житлових багатоквартирних будинках вибито вікна.

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Наслідки падіння уламків БПЛА в Києві / Главред

Коротко:

Розбирають уламки на місці падіння БПЛА

Вибито вікна квартир і згоріли авто

У Києві триває ліквідація наслідків падіння уламків ударних безпілотників країни-агресора РФ, якими ворог атакував столицю України в ніч на вівторок, 29 жовтня.

У Солом'янському районі Києва після нічної атаки дронів у деяких житлових багатоквартирних будинках вибито вікна, повідомляє Главред.

відео дня

Унаслідок падіння уламків російських БПЛА згоріло комерційне приміщення на першому поверсі, а також вигоріли припарковані поруч автомобілі.

На місці працюють комунальники, які допомагають місцевим жителям ліквідувати наслідки вибухів, зокрема - замінити вибиті шибки і рами у вікнах.

На місці падіння уламків також знаходилася квіткова крамниця, яку в результаті було повністю знищено.

Дивіться відео - наслідки падіння уламків БПЛА в Києві:

/ Скріншот

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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Раніше повідомлялося про те, що в Києві лунали вибухи і спалахнула пожежа. У Солом'янському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресор Росія атакувала Україну 100 дронами. Як зазначили військові, РФ застосувала ударні БПЛА типу "Shahed" і невстановлені безпілотники. Напрямками пусків були: Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Як повідомлялося раніше, росіяни вдарили ракетою-гібридом по Харкову. На місці влучення в будівлю Держпрому спалахнула пожежа, відомо про загиблих і постраждалих.

/ Инфографика: Главред

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