Вибиті вікна та згорілі авто: у Києві розбирають завали після падіння БПЛА

Коротко:
- Розбирають уламки на місці падіння БПЛА
- Вибито вікна квартир і згоріли авто
У Києві триває ліквідація наслідків падіння уламків ударних безпілотників країни-агресора РФ, якими ворог атакував столицю України в ніч на вівторок, 29 жовтня.
У Солом'янському районі Києва після нічної атаки дронів у деяких житлових багатоквартирних будинках вибито вікна, повідомляє Главред.
Унаслідок падіння уламків російських БПЛА згоріло комерційне приміщення на першому поверсі, а також вигоріли припарковані поруч автомобілі.
На місці працюють комунальники, які допомагають місцевим жителям ліквідувати наслідки вибухів, зокрема - замінити вибиті шибки і рами у вікнах.
На місці падіння уламків також знаходилася квіткова крамниця, яку в результаті було повністю знищено.
Дивіться відео - наслідки падіння уламків БПЛА в Києві:
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Києві лунали вибухи і спалахнула пожежа. У Солом'янському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресор Росія атакувала Україну 100 дронами. Як зазначили військові, РФ застосувала ударні БПЛА типу "Shahed" і невстановлені безпілотники. Напрямками пусків були: Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Як повідомлялося раніше, росіяни вдарили ракетою-гібридом по Харкову. На місці влучення в будівлю Держпрому спалахнула пожежа, відомо про загиблих і постраждалих.
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