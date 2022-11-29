"Вкрай висока": у Міноборони Польщі приголомшили заявою про ймовірність участі у війні

Польща може вплутатися у війну проти РФ / колаж фото Міноборони РФ, УНІАН

Польща може стати учасником війни. Імовірність розвитку такого сценарію "вкрай висока". Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Марчін Очепа.

"Яка ймовірність війни, в якій ми будемо брати участь? Вкрай висока. Занадто висока, щоб ми могли розглядати цей сценарій виключно гіпотетично", - сказав Очепа.

Він не виключає, що участь у війні може взяти НАТО в цілому. Також велика ймовірність розв'язання війни між США і Китаєм.

"Якщо ми подивимося на досвід 20 століття, то нинішня перспектива і цього десятиліття змушує нас трактувати події, яких ми є учасниками, а не тільки свідками, як другу холодну війну. Ризик ескалації дуже серйозний", - додав Очепа.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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