"Україна - заручниця": Кулеба розповів про жорстку гру Орбана з ЄС

Орбан використовує Україну для гри з Європою / REUTERS

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан використовує Україну для власних цілей. Він веде гру з Євросоюзом, в якій Україна виявилася "заручницею". Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Politico.

"Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан грає у власну гру з Європейським Союзом - і іноді використовує Україну як заручницю цих відносин", - сказав Кулеба.

Міністр також заявив, що в українців немає ніякої ворожості до угорців і єдине чого хоче наш народ - виграти жорстоку війну, яку розв'язала Росія.

"Ми були друзями, ми є друзями і будемо друзями. Але нам потрібно виграти цю війну, і Україна виграє в інтересах Угорщини", - додав Кулеба.

Скандал з Віктором Орбаном

21 листопада в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття та Трансільванія.

Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок

"Футбол - це не політика. Не будемо бачити в ньому того, чого немає. Збірна Угорщини - команда кожного угорця, де б він не жив", - написав він у себе в Facebook.

У МЗС України після скандального інциденту з Орбаном викликали на розмову угорського посла. Також в Києві заявили, що Будапешт повинен принести вибачення і підкреслити відсутність посягань на територіальну цілісність української держави.

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