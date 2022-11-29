"Україна - заручниця": Кулеба розповів про жорстку гру Орбана з ЄС

У МЗС України заявили, що в українського народу немає ніяких ворожих настроїв щодо угорців.
Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан використовує Україну для власних цілей. Він веде гру з Євросоюзом, в якій Україна виявилася "заручницею". Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Politico.
"Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан грає у власну гру з Європейським Союзом - і іноді використовує Україну як заручницю цих відносин", - сказав Кулеба.
Міністр також заявив, що в українців немає ніякої ворожості до угорців і єдине чого хоче наш народ - виграти жорстоку війну, яку розв'язала Росія.
"Ми були друзями, ми є друзями і будемо друзями. Але нам потрібно виграти цю війну, і Україна виграє в інтересах Угорщини", - додав Кулеба.
Скандал з Віктором Орбаном
21 листопада в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття та Трансільванія.
Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок
"Футбол - це не політика. Не будемо бачити в ньому того, чого немає. Збірна Угорщини - команда кожного угорця, де б він не жив", - написав він у себе в Facebook.
У МЗС України після скандального інциденту з Орбаном викликали на розмову угорського посла. Також в Києві заявили, що Будапешт повинен принести вибачення і підкреслити відсутність посягань на територіальну цілісність української держави.
Інші новини:
- Блекаут в Україні: як забезпечити себе освітленням, водою та їжею
- Європа все більше і більше закуповує російського газу - Financial Times
- З Франції в Україну привезли потужну ракетну установку LRU-Резніков