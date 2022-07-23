Росія може поділитись на 19 незалежних республік: на форумі у Празі обговорюють шляхи розпаду РФ

У Празі обговорюють розпад Росії на 19 незалежних країн / Фото УНИАН, Roman Poulvas

У Празі стартував "Форум вільних народів Росії", на якому експерти з усього світу обговорюють розпад Росії на 19 окремих республік. Про це йдеться у анонсі форуму.

Головна тема форуму - повалення авторитарного режиму Путіна і розпад РФ. Експерти розглядають можливість створення низки незалежних демократичних країн, які будуть пов'язані добровільним договором. При цьому обов'язковою умовою розглядають повну демілітаризацію новостворених держав та відмову від ядерної зброї.

Організатори форуму переконані, що загроза з боку "єдиної Росії" буде існувати постійно.

"Поки зберігається "єдина Росія" - вона буде неминуче перетворюватися на агресивну імперію, який би "ліберал" не прийшов до влади в московському Кремлі", - стверджують організатори форуму.

Слід зазначити, що у заході братимуть участь також російські та українські експерти. У анонсі зазначено, що одним із учасників стане колишній міністр іноземних справ України Павло Клімкін.

Учасники форуму хочуть розробити підходи до створення перехідних адміністрацій та урядів "незалежних держав Росії". Організатори навіть створили карту, на якій зобразили, як повинна виглядати територія Росії.

На форумі представили карту "вільної Росії" / Форум вільних народів Росії

Розпад Росії

Раніше голова Фонду "Стоп Інформ терор Росії" Герман Обухов припустив, що у найближчі роки Росія може розпастися на "князівства". Російські регіони почнуть протестувати і відмовляться "годувати Москву". Підштовхнути РФ до розпаду можуть важкі наслідки, викликані економічними санкціями, які були введені проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії і РФ розпадеться на різні країни.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Активісти з Бурятії та Татарстану вже вийшли на мітинг проти путінського режиму та забажали вийти зі складу Росії. Вони просять президента США Джо Байдена про допомогу.

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