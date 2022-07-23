УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія може поділитись на 19 незалежних республік: на форумі у Празі обговорюють шляхи розпаду РФ

23 липня 2022, 17:38

Умовою для створення незалежних республік називають повну демілітаризацію та відмову від ядерної зброї.

У Празі обговорюють розпад Росії на 19 незалежних країн / Фото УНИАН, Roman Poulvas

У Празі стартував "Форум вільних народів Росії", на якому експерти з усього світу обговорюють розпад Росії на 19 окремих республік. Про це йдеться у анонсі форуму.

Головна тема форуму - повалення авторитарного режиму Путіна і розпад РФ. Експерти розглядають можливість створення низки незалежних демократичних країн, які будуть пов'язані добровільним договором. При цьому обов'язковою умовою розглядають повну демілітаризацію новостворених держав та відмову від ядерної зброї.

Організатори форуму переконані, що загроза з боку "єдиної Росії" буде існувати постійно.

"Поки зберігається "єдина Росія" - вона буде неминуче перетворюватися на агресивну імперію, який би "ліберал" не прийшов до влади в московському Кремлі", - стверджують організатори форуму.

Слід зазначити, що у заході братимуть участь також російські та українські експерти. У анонсі зазначено, що одним із учасників стане колишній міністр іноземних справ України Павло Клімкін.

Учасники форуму хочуть розробити підходи до створення перехідних адміністрацій та урядів "незалежних держав Росії". Організатори навіть створили карту, на якій зобразили, як повинна виглядати територія Росії.

карта
На форумі представили карту "вільної Росії" / Форум вільних народів Росії

Розпад Росії

Раніше голова Фонду "Стоп Інформ терор Росії" Герман Обухов припустив, що у найближчі роки Росія може розпастися на "князівства". Російські регіони почнуть протестувати і відмовляться "годувати Москву". Підштовхнути РФ до розпаду можуть важкі наслідки, викликані економічними санкціями, які були введені проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

читайте такожДенис Повалій пожартував з приводу можливого розпаду Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії і РФ розпадеться на різні країни.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Активісти з Бурятії та Татарстану вже вийшли на мітинг проти путінського режиму та забажали вийти зі складу Росії. Вони просять президента США Джо Байдена про допомогу.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення Росія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра, 25 липня 2022: Ракам - втрати, Левам - старі борги, Терезам - розчарування

12:44

У Зеленського ракети для HIMARS назвали головним "прискорювачем" перемоги України у війніВідео

12:37

"Це мракобісся": Серебрякова, який критикує Росію, порівняли з Лободою

12:26

В Україні ліквідували танкіста з "таємної" військової бази РФ в Абхазії

12:19

HIMARS розтрощили російський командний пункт на Луганщині: близько 100 окупантів загиблі чи пораненіВідео

Реклама
11:58

"Пекельна ніч": під Мелітополем завдали удару по захопленому РФ аеродромуВідео

11:55

"Все життя змінилося за одну хвилину": Еллерт врятував Мішину з сином на початку війни

11:46

Україну атакують найсильніші грози і дощі з градом: синоптики попередили про небезпекуВідео

11:41

Путінський холуй Газманов зі слоном станцював перед силовиками Лукашенка

11:32

Москва офіційно взяла на себе відповідальність за теракт в порту ОдесиВідео

11:25

"Вже кілька днів не викисають": Волочкова і Джигурда роздяглися до трусів, розсмішивши Івлєєву

11:10

Влад Яма розповів, навіщо Писанка приховувала хворобуВідео

10:58

ЗСУ отримають десятки HIMARS і MLRS: Єрмак розкрив деталі домовленостей з СШАВідео

10:55

З днем народження, мамо - зворушливі привітання і душевні картинки найріднішій людині

10:30

"Кістки збирали": ударним дроном знищено ворожий Т-72 та 15 окупантівВідео

10:29

"Другого Джонсона не буде": дипломат розповів, чого чекати від нового прем'єр-міністра ВеликобританіїВідео

09:59

Окупанти закопують своїх поранених живцем: волонтер розповіла моторошну історію очевидцяВідео

09:59

"А куди діватися?": Кіркоров заговорив про втечу з Росії

09:38

"Злив" України через Мінськ-3: ексміністр оцінив найгірший сценарій завершення війниВідео

09:23

Путін розчарував Горбачова: Венедиктов розповів про реакцію колишнього президента СРСР на війнуВідео

Реклама
09:12

Африканська спека або тропічні зливи: якою погодою порадує серпеньВідео

08:59

Гуркіт і клуби диму: під Мелітополем підірвали залізницюВідео

08:34

"Ми можемо зазнати поразки": Гіркін заговорив про вторгнення України в РосіюВідео

08:31

Часткова перемога України, або Чому Путін погодився на зернову угодуПогляд

08:30

Під Харковом бійці ЗСУ знищили БТГ "елітної" дивізії РФВідео

08:30

Як підготувати будинок до зими: ТОП-10 важливих порад для тепла і комфортуВідео

08:00

54 "двохсотих" та знищені склади боєприпасів: авіація ЗСУ викурює окупантів з півдня УкраїниВідео

07:21

ЗСУ вже могли розпочати контрнаступ на Херсонщині, інформація надходитиме із затримкою - ISWВідео

06:11

Російський наступ на Донбасі остаточно захлинувсяПогляд

06:00

Якщо війна затягнеться, офіційний курс долару буде по 40 — економіст Олег Пендзін

06:00

День ангела Ольги 2022: привітання, листівки і картинки для рідних і коханих

05:20

Найсмачніший грибний паштет з хрусткими грінками: швидкий рецептВідео

03:33

Як прати речі, аби вони приємно пахли та чим освіжити одяг: секрети господиням

02:42

Китай не допоможе Путіну, він знайшов вигоду у війні - дипломатВідео

02:10

Серпень почнеться з "пекельної" спеки: коли та де вріже справжнє пеклоВідео

01:40

Гороскоп Таро на серпень 2022: Козерогам - прибуток, Водоліям - поворот долі, Рибам - переїздВідео

01:07

Гороскоп Таро на тиждень 25-31 липня: Овнам - вороги, Левам - уроки долі, Козерогам - грошове везінняВідео

00:51

Прикмети на 24 липня: які 3 речі не можна робити в день Ольги, щоб не втратити достаткуВідео

23 липня, субота
23:56

Стрибок курсу долара: скільки наразі коштують бензин, дизель та автогазВідео

23:27

Влад Яма втік у перший день війни до США, а батьків кинув під обстріламиВідео

Реклама
23:07

Прикмети на 25 липня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити всі грошіВідео

22:49

Жданов назвав найбільшу загрозу "зернової угоди" з РФ для УкраїниВідео

22:44

"Так багато, як зможемо". у США розповіли, скільки ще HIMARS отримає УкраїнаВідео

22:10

"Тирана ліквідували": Огризко спрогнозував, коли Путіна усунуть від владиВідео

22:09

"Путін, щоб ти...": Вєрка Сердючка розриває соцмережі новою кричалкоюВідео

21:41

Пожежа спалахнула моментально: з'явилися подробиці ракетного удару по Одеському порту і перші фотоВідео

21:21

Олена Зеленська зачарувала стильним вбранням на саміті в Києві: як виглядає перша леді УкраїниВідео

21:10

Під завалами люди: росіяни гатили ракетами по будинку в Миколаєві, постраждала дівчинкаВідео

21:06

Україну накриє градом і налетить ураган: синоптик назвала датуВідео

20:23

Знищено багато ворожої техніки: у Горлівці пролунав потужний вибухВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти