Корабель подав сигнал лиха: третій танкер РФ за два дні потрапив у катастрофу

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Чорне море на межі екологічної катастрофи через аварії російських танкерів. Протягом двох днів у районі Керченської протоки вже третій танкер, завантажений нафтопродуктами, зазнав аварії.
У ніч на 17 грудня російське судно "Волгонафта 109" подало сигнал лиха. За словами капітана, які транслюють росзмі, стався прорив одного з вантажних резервуарів, що призвело до витоку мазуту.
Хоча структура корабля залишилася цілою, ситуація викликає занепокоєння. На борту знаходиться 4000 тонн мазуту. Судно перемістили до південно-східної частини мису Пекло.
Раніше на тому ж місці сталися аварії танкерів "Волгонафта 212" і "Волгонафта 239". Один із них розламався навпіл, і до моря потрапило понад 4000 кубометрів мазуту. Забруднення вже почало досягати чорноморського узбережжя, створюючи катастрофічні наслідки для довкілля.
Місце аварій — район порту "Кавказ" — стає осередком небезпеки для чорноморської акваторії. Аварії російських танкерів продовжують завдавати непоправної шкоди екосистемі регіону, що може мати довготривалі наслідки.
Катастрофи танкерів РФ в морі - що відомо
Не так давно Главред інформував про чергову смертельну катастрофу біля берегів Криму. Стало відомо, що в Керченській протоці зазнали лиха відразу два танкери РФ – "Волгонафта-212" та "Волгонафта-239".
Згодом експерт Андрій Клименко озвучив причину катастрофи танкерів біля Керчі. Танкери мають річковий клас і були не придатними для виходу у відкрите море, пояснив він.
Через деякий час і у ВМС назвали справжню причину катастрофи. Як пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, танкери не були розраховані на таку висоту хвиль і швидкість вітру.
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Чорномо́рський флот Росі́ї
Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу.
Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ.
До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів.
За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.
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