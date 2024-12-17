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Корабель подав сигнал лиха: третій танкер РФ за два дні потрапив у катастрофу

Даяна Швець
17 грудня 2024, 18:04
106
Забруднення вже почало досягати чорноморського узбережжя, створюючи катастрофічні наслідки для довкілля.
российский танкер, сигнал корабля
Нова екологічна катастрофа РФ сталася в морі/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Танкер "Волгонафта 109" зазнав лиха
  • Чорне море перетворюється на зону катастрофи

Чорне море на межі екологічної катастрофи через аварії російських танкерів. Протягом двох днів у районі Керченської протоки вже третій танкер, завантажений нафтопродуктами, зазнав аварії.

У ніч на 17 грудня російське судно "Волгонафта 109" подало сигнал лиха. За словами капітана, які транслюють росзмі, стався прорив одного з вантажних резервуарів, що призвело до витоку мазуту.

відео дня

Хоча структура корабля залишилася цілою, ситуація викликає занепокоєння. На борту знаходиться 4000 тонн мазуту. Судно перемістили до південно-східної частини мису Пекло.

Раніше на тому ж місці сталися аварії танкерів "Волгонафта 212" і "Волгонафта 239". Один із них розламався навпіл, і до моря потрапило понад 4000 кубометрів мазуту. Забруднення вже почало досягати чорноморського узбережжя, створюючи катастрофічні наслідки для довкілля.

Місце аварій — район порту "Кавказ" — стає осередком небезпеки для чорноморської акваторії. Аварії російських танкерів продовжують завдавати непоправної шкоди екосистемі регіону, що може мати довготривалі наслідки.

Катастрофи танкерів РФ в морі - що відомо

Не так давно Главред інформував про чергову смертельну катастрофу біля берегів Криму. Стало відомо, що в Керченській протоці зазнали лиха відразу два танкери РФ – "Волгонафта-212" та "Волгонафта-239".

Згодом експерт Андрій Клименко озвучив причину катастрофи танкерів біля Керчі. Танкери мають річковий клас і були не придатними для виходу у відкрите море, пояснив він.

Через деякий час і у ВМС назвали справжню причину катастрофи. Як пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, танкери не були розраховані на таку висоту хвиль і швидкість вітру.

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Чорномо́рський флот Росі́ї

Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу.

Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ.

До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів.

За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

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