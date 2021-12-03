Контрудар ЗСУ з Bayraktar на Донбасі: Путін у діалозі з Ердоганом вибухнув вимогами до Києва

Путін заявив Ердогану про використання ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі / Reuters

Російський президент Володимир Путін звинуватив Україну в, мовляв, здійсненні дій, спрямованих на зрив Мінських домовленостей щодо Донбасу. На його думку, українські війська демонструють "провокаційну активність", про що нібито свідчить застосування безпілотників Bayraktar в зоні збройного конфлікту. У Москві стверджують, що Київ повинен відмовитися від "будь-яких спроб силового впливу" на регіон.

Про це йдеться у заяві пресслужби Кремля, опублікованій в п'ятницю, 3 грудня, за підсумками перемовин глави РФ Володимира Путіна і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Сторони серед інших питань обговорили важливість реалізації Мінських угод і домовленостей в рамках нормандського формату.

читайте такожАнкара замість Мінська: чому Україна ризикує, погоджуючись на посередництво ЕрдоганаГлава Кремля звинуватив Україну в провокаціях на Донбасі і заявив, що дії Києва нібито спрямовані на зрив Мінських угод. Також він нагадав про застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar (безпілотники були придбані у Туреччини, - ред.). На його думку, Київ повинен відмовитися від "будь-яких спроб силового впливу на Донбасі".

"Президент Росії звернув увагу на те, що Київ продовжує деструктивну лінію, спрямовану на зрив Мінських угод. Про це свідчить провокаційна активність Збройних сил України в зоні конфлікту, включаючи застосування ударних безпілотних апаратів Байрактар. Підкреслена необхідність того, щоб Київ відмовився від будь-яких спроб силового впливу на Донбас", - зазначено в повідомленні.

Застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar на Донбасі

Збройні сили України 26 жовтня у відповідь на обстріли своїх позицій з боку російсько-терористичних військ з гаубиць Д-30 в районі Гранітного, в результаті якого були поранені двоє військових, а один з них загинув, вирішили застосувати у відповідь безпілотник Bayraktar. В результаті була знищена ворожа гармата.

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Президент Володимир Зеленський сказав, що дії ЗСУ продиктовані захистом територіальної цілісності та суверенітету України. Як підкреслив глава держави, Київ не веде наступ і відповідає противнику в рамках діючих домовленостей щодо припинення вогню.

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Ердоган готовий стати посередником у конфлікті Росії та України

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 29 листопада заявив, що Туреччина готова допомогти у врегулюванні конфлікту Росії та України. За його словами, Анкара налагодила контакти як з Банковою, так і з Кремлем. Глава турецької держави Ердоган особисто готовий виступити посередником у перемовинах Зеленського і Путіна.

Російські ЗМІ отримали інформацію, згідно з якою Ердоган запропонував провести саміт щодо Донбасу за участю Туреччини, України та Росії. Однак спікер Кремля Дмитро Пєсков відкинув таку ініціативу, підкресливши, що Москва, мовляв, не є стороною конфлікту на сході України.

В Офісі президента підтримали ініціативу Ердогана про допомогу у врегулюванні російсько-українського конфлікту. На Банковій закликали Росію не відмовлятися від пропозиції Анкари щодо вирішення військового конфлікту Москви і Києва.

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