'Питання вирішене': полковник ЗСУ прокоментував удари по РФ західною зброєю

Військовий експерт Роман Світан вказує на те, що Україна, ймовірно, вже використовує певні типи західного озброєння для ударів по території Росії.

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Полковник ЗСУ прокоментував удари по РФ західною зброєю / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, СтратКом ЗСУ

Питання щодо ударів по Росії західним озброєнням вже вирішене. Держсекретар США Блінкен зазначив, що немає жодної заборони на такі заходи, а українське військово-політичне керівництво самостійно вирішує, як застосовувати озброєння, які передаються. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, російські посадовці вже підтвердили використання щонайменше двох західних засобів ураження в Бєлгородській області: американських протилокаційних ракет HARM (які були використані проти зенітних ракетних комплексів) і французьких авіабомб Hammer.

"Причому Hammer - авіабомби з реактивним прискорювачем - на певному етапі польоту це вже ракета, яку можна закидати на відстані близько 20 км", - вказує Світан.

Він підкреслює, що ці засоби ураження вже використовуються для ударів по цілях у Бєлгороді.

"Тому, я вважаю питання вирішеним. Чи буде в нас достатня кількість таких засобів, залежить від партнерів", - резюмував військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, що буде з військами Росії до кінця року:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Удари по території Росії - реакція світу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна мати можливість знищувати військові цілі на території країни-агресора РФ.

Керівник комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж заявив, що Париж повинен дозволити Києву використовувати французьку зброю для ударів по території Росії, наслідуючи приклад Британії. Він підкреслив, що не повинно бути так, щоб агресор мав більше можливостей, ніж жертва.

Україна посилює тиск на США, щоб вони зняли заборону на удари американською зброєю по території Росії. Делегація Києва вже відвідала Вашингтон для обговорення цього питання з Білим домом та конгресменами. Якби ЗСУ мали можливість використовувати американську зброю, росіяни не змогли б зібрати війська на кордоні біля Харківської області.

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