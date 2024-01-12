'Вічні вороги': Медведєв в істериці пригрозив Британії війною через допомогу Україні

Поплічник російського президента Путіна назвав британців "одвічними ворогами" і намагався налякати прем'єра Великої Британії "обстрілом в центрі Києва".

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Медведєв погрожує Великій Британії війною / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНІАН

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв розлютився через візит прем'єра Британії Ріші Сунака до України. Він назвав британців "одвічними ворогами" і пригрозив війною. Про це прибічник Путіна заявив у Telegram.

Заступник голови Радбезу РФ Медведєв також натякнув, що Росія може вдарити касетними боєприпасами в центрі Києва по прем'єр-міністру Британії.

"Як би поставилася Західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода?(за російськими пропагандистськими твердженнями - ред.)" - марить Медвєдєв. відео дня

Крім цього, Медведєвназвав британців "нахабними" та "одвічними ворогами". А також почав погрожувати, що розміщення військового контингенту Британії в Україні означатиме оголошення війни Росії.

"Розміщення їхнього офіційного військового контингенту в Україні означатиме оголошення війни Росії", - заявив він.

Візит прем'єр-міністра Британії до України

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідає Київ. В ході візиту він оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

Пізніше стало відомо, що Ріші Сунак та Володимир Зеленський планують підписасати угоду про співробітництво в галузі безпеки, за якою Британія забезпечуватиме обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку. Також Велика Британія надасть Україні військову допомогу у 2024-2025 роках у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Як раніше повідомляв Главред, Велика Британія передала Україні новітні багатоцільові керовані ракети Martlet, призначені для знищення безпілотників. Ракети Martlet ефективні проти груп ударних дронів, таких як іранські Shahed, які використовуються Росією у війні з Україною.

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