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Медведєв в істериці вибухнув погрозою РФ анексувати Абхазію і Південну Осетію

Андрій Ганчук
23 серпня 2023, 10:45 оновлено 23 серпня, 11:13
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Заступник Путіна в Радбезі країни-окупанта Росії Дмитро Медведєв злякався Північноатлантичного альянсу і "зібрався анексувати" частину Грузії.
Медведєв, війська РФ в Абхазії
Медведєв придумав, що Росія нібито "справедливо" окупувала Абхазію і Південну Осетію / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Агресор Росія, прикриваючись уявною "загрозою розширення НАТО", може анексувати території Грузії - Південну Осетію і Абхазію, які вона окупувала в нещодавньому минулому. Про це заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

У своїй статті в Аргументи та факти він написав про те, що окупант Росія здатна анексувати захоплені Грузинські Південну Осетію і Абхазію.

"Ідея приєднання до Росії все ще популярна в Абхазії і Південній Осетії...це буде реалізовано, якщо для цього будуть вагомі причини", - в типовому стилі російської пропаганди сказав Медведєв.

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Крім того, чиновник звинуватив західний світ у нібито створенні напруженості навколо Грузії у зв'язку з, мовляв, підняттям питання про її можливий вступ до НАТО.

"(Росія, - ред.) не чекатиме, коли побоювання стануть ближчими до реальності", маючи на увазі можливу анексію грузинських територій", - пригрозив Медведєв.

Також Дмитро Медведєв вигадав, що визнання Росією за часів його президентства так званої "незалежності" Абхазії і Південної Осетії, мовляв "відповідало свободі народів цих країн, Статуту ООН і закріпило історичну справедливість".

Війна Росії проти Грузії 2008

Росія в серпні 2008 року напала на Грузію і ввела свій окупаційний військовий контингент до Південної Осетії. Регіон був відторгнутий від Грузії в результаті 5-денної війни, Москва проголосила там, мовляв, "республіку".

Крім того, Росія визнала так звану "незалежність" Абхазії і Південної Осетії і утримує грузинські території під своєю військовою окупацією. Світ не визнає "суверенітету" захоплених РФ територій Грузії і закликає Москву повернути їх під контроль Тбілісі.

У березні 2022 року після повномасштабного нападу Росії на Україну грузинські воїни закликали до наступу на Абхазію. Вони відзначили, що Грузія в той момент отримала шанс на повернення своїх територій.

Інші новини:

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