'Кінець історії': Туск оголосив депортацію іноземців з Польщі і згадав українців

Польща посилює контроль за іноземцями для боротьби зі злочинністю та нелегальною міграцією.

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Польща депортуватиме іноземців, які вчиняють злочини / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Ключові тези Туска:

Іноземців, які вчиняють злочини, депортуватимуть з Польщі

Міністерствам внутрішніх справ та юстиції доручено терміново розробити план реагування

Мета – боротьба зі злочинністю та запобігання нелегальній міграції

Польща посилить заходи щодо іноземців, які вчиняють злочини. Іноземців-порушників депортуватимуть з країни. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише PAP.

Прем'єр доручив міністру внутрішніх справ та міністру юстиції Польщі розробити план негайного реагування на злочини, вчинені іноземцями.

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"Кожен, хто відвідає Польщу, скористається нашою гостинністю та брутально порушить закон, буде депортований з Польщі", - сказав він.

Туск додав, що рішення набуде практичного виміру вже найближчими днями. За його словами, такі заходи спрямовані не лише на боротьбу зі злочинністю, а й на запобігання нелегальній міграції.

Також прем'єр-міністр звернув увагу на складну ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю, де триває наплив мігрантів, ініційований режимами Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. Водночас Туск нагадав, що Польща "відкрила свої кордони та серця для 2 мільйонів біженців з України", які рятуються від війни.

"Якщо хтось у Європі думає, що Польща повинна взяти на себе інші тягарі, то незалежно від того, хто це говорить, я скажу, що Польща цього не виконуватиме. Кінець історії", - наголосив прем'єр.

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Як повідомляв Главред, у Польщі можуть позбавити виплат українських біженців, які не працюють і не платять податки. Ініціативу запропонував мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується в президенти. Прем'єр Дональд Туск підтримав ідею та пообіцяв, що її розгляне уряд.

Також українські чоловіки призовного віку, які проживають у Польщі, почали отримувати підроблені листи з вимогою з’явитися до мобілізаційного пункту для служби в ЗСУ. У них вказано, що за ігнорування загрожує відповідальність і навіть екстрадиція.

Листи нібито надіслало польське Управлінням у справах іноземців, проте відомство спростувало свою причетність і заявило, що це фейк.

Крім цього, депутат партії "Конфедерація" Вітольд Туманович заявив, що Польща не повинна допускати на свою територію українських військових. Він вважає, що після війни українські військові можуть організовувати злочинні угруповання, тому Варшава має запобігти їхньому приїзду.

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Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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