Українцям у Польщі почали розсилати 'повістки': заява посольства України

Голова Об’єднання українців у Польщі припустив, що російські спецслужби могли отримати доступ до баз даних українців у Польщі.

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Посольство України в Польщі прокоментувало надсилання "повісток" українцям / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, gov.pl

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"Повістки" для українців не є справжніми, Управління у справах іноземців не має до них стосунку

Посол України в Польщі назвав це черговою провокацією Росії

Голова Об’єднання українців у Польщі припустив, що російські спецслужби могли отримати доступ до баз даних українців у Польщі

Українські чоловіки призовного віку, які проживають у Польщі, почали отримувати листи із вимогою з’явитися до мобілізаційного пункту для проходження служби в ЗСУ. У фальшивих "повістках" зазначається, що за ігнорування загрожує юридична відповідальність та навіть екстрадиція.

Листи нібито були надіслані від імені польського Управління у справах іноземців. Проте саме Управління категорично спростувало свою причетність до цих повідомлень і наголосило, що вони є фальшивими.

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Українське посольство в Польщі підтвердило цю інформацію та зазначило, що подібні дії в Польщі не проводяться. Натомість громадяни України можуть добровільно вступити до лав Українського легіону.

"У зв’язку з появою в інформаційному просторі інформації про надсилання в Польщі від імені Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców) так званих листів–викликів на військову службу громадян України, інформуємо, що така інформація не відповідає дійсності. Управління у справах іноземців не є автором закликів до військової служби, а так звані листи є підробкою", - йдеться у офіційній заяві посольства.

Заява посла України в Польщі

Посол України в Польщі Василь Боднар назвав інцидент черговою провокацією Росії, спрямованою на дискредитацію українських органів та дестабілізацію ситуації. За його словами, поширення таких фальшивок є типовим стилем російських спецслужб.

"Вигідно це Росії, це один із класичних методів фальшивки та дезінформації. Насправді польські органи влади відреагували дуже вчасно", - сказав він у коментарі ТСН.ua.

Голова Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка припустив, що російські служби могли отримати доступ до баз даних українців у Польщі.

"Я бачив скани документа, виписаного на людину, яка не є зоорієнтованою в чинному законодавстві. Але ті, хто знається на польському законодавстві, розуміють, що українські інституції не можуть здійснювати такі дії в Польщі. На мій погляд, проблема полягає в тому, що російські служби мають доступ до баз даних про українців, які проживають у Польщі. Це серйозна проблема. Цей сигнал дуже небезпечний", - зазначив він.

Повістки в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, українські чоловіки в Польщі почали отримувати фейкові "повістки" на військову службу із погрозами екстрадиції та юридичної відповідальності. У польському уряді заявили, що ці документи не є справжніми. У тексті підроблених листів зазначається про нібито планові мобілізаційні заходи в грудні 2024 року.

Також у застосунку "Резерв+" планують запровадити функцію трекінгу паперової повістки, яка дозволить відстежувати всі етапи її надсилання. Заступниця міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Черногоренко зазначила, що ця функція допоможе уникнути ситуацій, коли людина отримує штраф через несвоєчасне отримання документа.

Крім цього, автоматично позбавити українців водійських прав за неявку до військкомату неможливо, повідомляє Міноборони. Тимчасове обмеження права керування транспортом можливе лише за рішенням суду.

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Хто такий Василь Боднар? Василь Миронович Боднар (нар. 20 вересня 1976, с. Олесине, Україна) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині (з 2021). Заступник міністра закордонних справ України (2017—2021), Генеральний консул України в Стамбулі (2015—2017), за сумісництвом — представник України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (від 2016 до 27 липня 2017), повідомляє Вікіпедія.

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