"Коли йому руку вилікували?": у Мережі насміхаються з Путіна, який приїхав до Ростова

РосЗМІ опублікували відео, на якому видно, як диктатор прибув до Ростова. Там його зустрів Валерій Герасимов.

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Володимир Путін приїхав до Ростова-на-Дону / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські пропагандистські ЗМІ вранці 19 серпня відзвітували, що кремлівський диктатор Володимир Путін приїхав до Ростова-на-Дону і провів нараду в штабі військового командування так званої "СВО", а за фактом повномасштабної неспровокованої війни проти України.

Як повідомила пресслужба Кремля вночі 19 серпня, Путін заслухав доповідь начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків і вищих офіцерів. Інші деталі наради не повідомляються.

Путін у Ростові-на-Дону / скріншот

Тим часом росЗМІ опублікували відео, на якому видно, як диктатор прибув до Ростова. Там його зустрів Герасимов, після чого обидва вирушили на засідання.

відео дня

Дивіться відео - Путін приїхав до Ростова-на-Дону:

Путін приїхав до Ростова-на-Дону / скріншот

У Мережі іронічно поставилися до поїздки Путіна. Традиційно, у користувачів закралися підозри, чи справжній це президент країни-агресора РФ або його двійник. Крім того, користувачі звернули увагу, що не було генерала Сергія Суровікіна.

"Він прям особисто туди прибув або Ростов новий побудували?"

"Коли це йому руку вилікували? Раніше вона батогом висіла при ходьбі"

"Суровкіна немає. Значить правда сидить"

"Подвоєння ВВП - це якраз те, що пукіну вдалося. Багато років країна старанно працювала - і тепер у ВВП є двійник. Один ВВП в бункері сидить, інший з людьми ручкається"

"Чорт з табакерки. Приїхав запитати чи досягли цілей СВО. Мабуть, досягли, якщо дрони вже в Москві як свої літають"

Нагадаємо, в ніч на 19 березня президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито приїхав в окупований Маріуполь Донецької області, а вдень 18 березня він був в анексованому Криму. Відео про поїздку кремлівського диктатора опублікували пропагандистські ЗМІ РФ.

Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, стверджує, що інформація ресурсів Кремля про те, що Володимир Путін відвідав Крим і Маріуполь не відповідає дійсності.

За даними каналу, в окупованому Криму перебував двійник президента, його приїзд був організований виключно заради відео та фотосесії.

Як повідомляв Главред, поки Володимир Путін залишається президентом країни-агресора РФ, малоймовірно, що він буде заарештований і трибунал над ним навряд чи можливий. Про це сказала представник Держдепу з глобального кримінального правосуддя, посол США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак. Якщо арешт Путіна і станеться, то це буде, коли глава Кремля вже не буде президентом.

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