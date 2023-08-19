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"Поводиться, як гопник з підворіття": експерт сказав, навіщо Путін хоче залякати Ердогана

Альона Вороніна
19 серпня 2023, 01:40
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Провокацією у Чорному морі з кораблем "Сукру Окан", на якому був турецький екіпаж, Росія, зокрема, намагається вплинути на президента Туреччини.
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Провокація РФ у Чорному морі посадила Ердогана на політичний шпагат, каже Кузан/ колаж: Главред, фото: скрін, Офіс президента України

Провокація російських окупантів, які зупинили та обшукали суховантаж "Сукру Окан" з турецьким екіпажем у Чорному морі, була спрямована, зокрема, на покращення переговорних позицій країни-агресорки Росії перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна та турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Таку думку висловив керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що цей інцидент у Чорному морі може бути безпосередньо пов'язаний з майбутніми переговорами Путіна та Ердогана.

"Я думаю, що він безпосередньо і з ними пов'язаний. Це звична манера для Путіна, бо він, як і раніше, поводиться, наче гопник з пітерського підворіття. Цією провокацією він прагне показати слабкість переговорних позицій турецького президента. Бо коли Путін нав’язує Ердогану ризиковану гру, кожна година без відповіді на такі дії росіян підігрує цьому", – зазначив Кузан.

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Він наголосив, що для Ердогана ця ситуація є певним шпагатом, адже це змушує президента Туреччини задуматися, як продовжувати переговори, як діяти під час них і чи варто їх скасувати. Адже якщо він піде на переговори, що за Росією нібито "закріплюється право" на таку поведінку на морі і огляд кораблів.

"Найголовніша мета Путіна – продемонструвати і самим туркам, і міжнародній спільноті слабкість західної коаліції та розбалансувати її. Путіну потрібні бодай якісь сильні стартові позиції на цих переговорах. Адже Росія економічно занепадає, у мілітарному плані її вже не бояться, бо її репутацію "другої армії світу" ЗСУ фактично знищили. Тому їй залишаються інтриги, які більш притаманні спецслужбам Путіна, у вигляді різноманітних провокацій", – підсумував Кузан.

Хто такий Сергій Кузан

Військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва

Провокація РФ у Чорному морі

Країна-агресорка РФ 13 серпня повідомила, що відкривала вогонь по суховантажу, який прямував в український порт Ізмаїл. Крім того, окупанти також піднімали в повітря вертоліт для зупинки і огляду цивільного морського судна.

Після цього в ОП жорстко оцінили піратство РФ в Чорному морі й попередили про відповідь. Обстріл міжнародного суховантажу "Сукра Окан" в Чорному морі, який прямував в український порт Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україна встановлює причетних осіб до факту атаки.

Керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан назвав наслідки бездіяльності Заходу у відповідь на провокації РФ на морі. Якщо Захід не відреагує на дії РФ у Чорному морі проти цивільного судна, то Росія вчинятиме різні провокації проти країн-членів НАТО вже на суходолі, зазначив він.

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