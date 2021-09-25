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Запуск СП-2 стане фатальним, а словам РФ довіряти не можна: у ФРН завадять планам Газпрому

25 сентября 2021, 19:25

Німеччина не повинна видавати документи на дозвіл запуску Північного потоку-2, вважає Анналена Бербок.

Анналена Бербок
Постачання газу Північним потоком-2 стануть фатальними – Бербок / Reuters

Прокачування газу Північним потоком-2 до Європи стане вже неминучим і принесе загрозу, а заявам Росії про те, що транзит газу через Україну буде збережено, довіряти не можна. Німеччині не слід видавати дозвіл на запуск газопроводу. Партія Зелених має намір перешкоджати поставкам газу трубопроводом у тому випадку, якщо політична сила буде представлена в уряді. Про це заявила кандидатка у канцлери ФРН від "зелених" Анналена Бербок.

У інтерв'ю Pioneer вона розповіла про те, що має намір перешкоджати транспортуванню газу трубопроводом Північний потік-2 у тому випадку, якщо вона увійде до нового уряду Німеччини.

Крім того, вона виступає проти видачі документів на запуск трубопроводу.

"Я б не стала їх видавати (документи щодо введення до експлуатації СП-2, - ред.)", - сказала Бербок.

Також політикиня вважає, що запуск Північного потоку-2 несе загрозу, а заяви росіян про збереження транзиту шляхом України довіри не викликають.

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"Постачання газу Північним потоком-2 будуть "фатальними", а словам Москви про збереження транзиту через Україну "не можна довіряти", - цитує її видання Tagesspiegel.

Довідка

Позиція Партії зелених по Північному потоку-2

Партія Союз 90 / Зелені, співголовою якої є Анналена Бербок – кандидат в канцлери ФРН – послідовно дотримується жорсткої позиції щодо Росії. Сама Бербок намагалася провести через Бундестаг ініціативу, спрямовану на припинення будівництва Північного потоку-2.Читайте такжеШантаж Газпрому через СП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС придумали, як вибратися з капкана РФ

Колишній глава МЗС України, дипломат Костянтин Грищенко, вважає, що якщо Анналена Бербок за підсумками виборів у Бундестаг стане новим канцлером Німеччини, запуск Північного потоку-2 можуть відкласти на 3-4 роки. Протягом цього періоду ставлення до проекту Газпрому в Європі може істотно змінитися.

Вибори до Бундестагу Німеччини відбудуться 26 вересня.

Дивіться відео ТСН - чому Німеччина зацікавлена у запуску СП-2

Запуск Північного потоку-2

Глава Газпрому Олексій Міллер 10 вересня заявив про закінчення будівництва газопроводу Північний потік-2. Магістраль добудували о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg припускали, що перші поставки газу магістраллю СП-2 розпочнуться вже з 1 жовтня, а в грудні труба запрацює на повну потужність. Радниця глави Міненерго України Лана Зеркаль заявила, що такий сценарій навряд чи можливий, тому що газопровід до того часу не встигнуть сертифікувати.

Голова Газпрому Олексій Міллер пізніше заявив, що постачань газу до Європи Північнічним потоком-2 з 1 жовтня не буде.

У Федеральному агентстві Німеччини, яке проведе сертифікацію СП-2, попередили компанію Nord Stream 2 AG про покарання у тому випадку, якщо буде здійснена спроба запуску трубопроводу без отримання відповідних документів.

viber
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