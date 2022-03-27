КНР грає на боці переможців: експерт оцінив шанси Путіна отримати підтримку у війні в Україні

Володимир Путін і Сі Цзіньпін / Reuters

Директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа оцінив ймовірність участі у війні в Україні військ Китаю або Північної Кореї, з якими, за даними американської преси, Росія могла вести переговори.

"Китай діє на боці переможців. Тобто якщо Китай бачить, що стратегічно Росія цю війну вже програла, то, зрозуміло, вони допомагатимуть тій стороні, яка цю війну виграє - Україні", - сказала Шуліпа в інтерв'ю Главреду.

Він вважає, що Північна Корея теж жодної допомоги Путіну не надасть.

"В американських джерелах я зустрічав висловлювання північнокорейського керівництва, яке досить критично висловилося про запит Росії допомогти їм у військовому плані вести війну в Україні", - зазначив експерт.

Водночас Казахстан - близький військовий союзник Росії по ОДКБ - навіть не планує визнавати "ЛДНР" державами. Крім того, Казахстан виділяє гуманітарну допомогу Україні й він, природно, проти того, щоби вести проти України якісь військові дії.

"Фактично виходить, що у Путіна в цій війні взагалі немає союзників. Білорусь у цьому випадку - лише ситуаційний союзник, тому що Лукашенко вважає, що це необхідно для збереження його режиму", - резюмував директор Інституту дослідження російської агресії.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що якщо Китай засудить варварські дії РФ в Україні, у Пекіна з'явиться можливість стати важливим суб'єктом світової системи безпеки. Шанс забезпечить політичну рівність. На Заході повинні пояснити КНР різницю між торгівлею з Росією і західним світом.

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