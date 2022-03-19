Світова коаліція і засудження варварства РФ: у Зеленського закликали Китай зробити вибір

Україна закликає Китай засудити військову агресію Росії / Reuters

Якщо Китай засудить варварські дії Росії в Україні, у Пекіна з'явиться шанс стати важливим гравцем у світовій системі безпеки. Така можливість забезпечить політичну рівність. На Заході повинні пояснити китайській державі різницю між обсягами торгівлі з Москвою і західним світом. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав, що у Китаю, якщо Пекін засудить військову агресію Москви проти Києва, з'явиться можливість стати частиною світової системи безпеки і отримати право на політичну рівність.

"Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних", - зазначив Подоляк.

Також радник глави ОП висловив сподівання, що Захід пояснить Китаю різницю між 1,6 трильйона доларів і 150 мільярдів доларів – обсяги торгівлі КНР із західним світом і з Росією.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило про те, що Росія запросила у Китаю військову допомогу з метою продовження збройної інтервенції на територію України. За даними журналістів, росіяни просили військову техніку.

У посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що не чули про будь-які прохання від Росії з цього питання. Представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй сказав, що зараз потрібно запобігти ескалації конфлікту Москви та Києва.

Президент США Джо Байден провів перемовини з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За підсумками розмови в Білому домі сказали, що у Вашингтоні немає впевненості щодо відмови Пекіна надавати військову допомогу Москві для війни проти України.