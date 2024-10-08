'Ключова ставка Москви': з'явився несподіваний прогноз щодо виборів у США

У розкладах на виборах у США картина не настільки однозначна, переконаний Андрій Золотарьов.

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Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов погодився з думкою про те, що шанси Дональда Трампа і Камали Гарріс на президентське крісло США на сьогодні рівні.

"Так, шанси рівні. В Україні молоді люди, які пов'язані з американським і британським посольством, декларують, що Камала Гарріс уже на білому коні, проте картина не настільки однозначна", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що у 2016 році Гілларі Клінтон "малювали" відрив від Дональда Трампа у 8%, але в підсумку переміг Трамп.

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"Сьогодні доля виборів вирішується в 7 штатах, що коливаються: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині. Останні соцопитування показують, що у двох штатах лідирує Гарріс, у трьох - Трамп, і ще у двох штатах ситуація 50 на 50", - пояснив він.

Водночас співрозмовник зазначив, що Кремлю вигідний сценарій, за якого кандидат, який програв, не визнає перемоги опонента.

"Щоб перемогла не Гарріс, а хаос у Сполучених Штатах. Можливо, це навіть ключова ставка Москви", - додав Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Раніше відбулися дебати між Трампом і чинним президентом Джозефом Байденом. Ці дебати закінчилися для демократів невдало, оскільки Байден відмовився від участі в президентських перегонах.

Нагадаємо, раніше Камала Гарріс оголосила про свій намір балотуватися на посаду президента й отримала підтримку необхідної кількості демократів 2 серпня.

Як повідомлялося раніше, відбулися дебати між Трампом і Гарріс, на яких обговорювалися важливі питання, зокрема ситуація в Україні. Камала Гарріс чітко підтвердила підтримку України, але Трамп двічі ухилився від прямої відповіді на запитання про війну, зазначивши, що американські інтереси вимагають швидкого завершення конфлікту.

/ Инфографика Главред

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