Трамп пригрозив Китаю "великими проблемами": у чому США підозрює КНР

Дар'я Пшеничник
12 квітня 2026, 08:46
11 квітня телеканал CNN повідомив, що, за оцінкою розвідки США, Китай може готувати постачання систем ППО Ірану, попри офіційні заперечення Пекіна.
Трамп пригрозив Китаю серйозними наслідками у разі постачання зброї Ірану / Коллаж: Главред, фото: Вікіпедія

  • Китай під підозрою щодо озброєння Ірану
  • Трамп попереджає Пекін про наслідки

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на повідомлення американської розвідки про можливу підготовку Китаєм поставок озброєнь до Ірану. За даними CNN, Вашингтон розглядає такий сценарій як серйозну ескалацію, здатну вплинути на перебіг двотижневого перемир’я.

Трамп заявив, що Пекін зіткнеться з серйозними наслідками у разі передачі зброї Тегерану.

"Якщо Китай це зробить, у нього будуть великі проблеми, зрозуміло?" - наголосив президент США.

Він також не уточнив, чи обговорював це питання з лідером КНР Сі Цзіньпіном, з яким планує зустрітися на початку наступного місяця. За інформацією CNN, американська розвідка вважає, що Китай може готувати постачання систем ППО Ірану, попри офіційні заперечення Пекіна.

Джерела телеканалу стверджують, що Пекін нібито намагається організувати передачу озброєнь через треті країни, щоб приховати їхнє походження. Йдеться про переносні зенітно-ракетні комплекси MANPADS, які становлять загрозу для американської авіації та можуть бути використані у разі зриву перемир’я.

У посольстві Китаю у Вашингтоні відкинули звинувачення, заявивши, що Пекін "не постачає зброї жодній зі сторін конфлікту" і закликали США "утриматися від безпідставних звинувачень".

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як довго триватиме війна з Іраном - думка експерта

Політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що війна в Ірані може тривати роками, а іноді навіть десятиліттями, залежно від її масштабу.

"Я не думаю, що глобальна фаза може тривати довше одного-трьох місяців. Водночас локальні протистояння можуть зберігатися", - пояснив він в інтерв’ю Главреду.

За його словами, конфлікт вже частково переходить на локальний рівень, зокрема у протистояннях за участю Ізраїлю та регіональних угруповань. Ключовим фактором залишаються події навколо Ормузької протоки. Андрусів вважає, що якщо ситуація стабілізується, Дональд Трамп може оголосити перемогу і дати конфлікту піти на спад, зберігаючи періодичні загострення.

Переговори про завершення війни в Ірані - останні новини

Як писав Главред, США завершили раунд переговорів з Іраном без прориву: віцепрезидент Джей Ді Венс підтвердив, що сторони так і не змогли узгодити умови припинення війни. Про це він заявив після повернення американської делегації, наголосивши, що провал консультацій створює більше ризиків для Тегерана, ніж для Вашингтона.

Раніше США, Ізраїль та Іран домовилися про двотижневе перемир'я. Перший раунд прямих переговорів щодо угоди про припинення війни заплановано на 10 квітня в столиці Пакистану.

У Тегерані заявляють, що Вашингтон "програв" і погодився на 10 пунктів мирного плану, які висунув Іран.

Нагадаємо, 7 квітня Трамп заявив, що його ультиматум Ірану добігає кінця. У Truth Social він написав, що "вночі може загинути ціла цивілізація".

Раніше американський лідер погрожував знищити всі мости та електростанції в Ірані, а також застосувати інші заходи, які можуть мати руйнівні наслідки для іранців і викликати небезпечну реакцію в усьому регіоні.

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

