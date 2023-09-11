УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Китай "прогнув" РФ: Газпром зазнає збитків, але дасть Пекіну 50% знижку - Reuters

Андрій Ганчук
11 вересня 2023, 20:47 оновлено 11 вересня, 21:01
85
Ціна на газ з Росії до Китаю буде неухильно знижуватися, водночас Газпром продовжує нести збитки через обмеження на постачання палива у Європу.
Газпром, Китай
Китай отримає від Росії велику знижку на газ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Газовий монополіст країни-агресора Росії Газпром продаватиме Китаю газ зі знижкою в 50% навіть незважаючи на те, що компанія зазнає збитків. Ціна на паливо для КНР буде набагато нижче, ніж для Європи.

Як повідомляє Reuters, ціна на російський газ для Китаю в найближчі роки буде неухильно знижуватися. Згідно з документом, КНР купуватиме паливо з Росії за ціною 297,3 доларів в 2023 і 271,6 доларів в 2024 році за одну тисячу кубометрів.

Для порівняння, Туреччина цього року купує газ у РФ за ціною в 501,6 дол. за одну тисячу кубометрів. Наступного року ціна становитиме 481,7 дол. У 2022 році Анкара купувала у Москви газ за 983,8 дол. за одну тисячу кубометрів.

відео дня

Відносини Китаю та Росії

Китай дотримується так званої нейтральної позиції у розв'язаній Росією війні проти України. Пекін не називає Москву агресором і продовжує з нею співпрацювати. При цьому КНР хотів би стати посередником у мирному завершенні війни, проте Київ готовий погодиться на таку роль Пекіна тільки в тому випадку, якщо китайці переконають Росію вивести свої війська з України.

"Нейтральний" Китай постачає до РФ озброєння, дрони і вертольоти, відзначали журналісти британського видання The Telegraph. Згідно з їхніми даними, тільки безпілотників КНР відправила Росії в кількості 1000 одиниць.

За інформацією американського агентства Bloomberg, Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ. Зокрема, Пекін, ймовірно, вирішив підтримати загальні формулювання, пов'язані з військовою агресією проти української держави.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Газпром газ новини Китаю
Реклама

Головне за день

Обговорили термінові потреби України: Умєров та Остін провели першу телефонну розмову

Обговорили термінові потреби України: Умєров та Остін провели першу телефонну розмову

19:53 Україна
РФ відступає: ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян

РФ відступає: ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян

19:07 Україна
Під загрозою великі міста України: експерт назвав, куди РФ націлила Іскандери

Під загрозою великі міста України: експерт назвав, куди РФ націлила Іскандери

18:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:26

У Донецьку "крякнув" російський пропагандист і друг "Мотороли": що сталося

21:09

"Стоять досить щільно": у ЗСУ розповіли про другу і третю лінії оборони РФ

21:01

Роман Цимбалюк. Чому росіяни різко стали побожнимиВідеоблоги

20:47

Китай "прогнув" РФ: Газпром зазнає збитків, але дасть Пекіну 50% знижку - Reuters

20:33

Донька Ющенка показала експрезидента в компанії голлівудської зірки та бджіл

Розпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - ЛеоновРозпад ОДКБ підкосить вплив Путіна, Росію чекає занепад - Леонов
19:53

Обговорили термінові потреби України: Умєров та Остін провели першу телефонну розмову

19:52

Подвійне оподаткування для банків і геймінгу загрожує втратами держбюджету — ЗМІ

19:32

Чому ніколи не можна зберігати зубну щітку у ванній: стоматолог приголомшив правдою

19:10

Маск зірвав операцію України?Погляд

Реклама
19:07

РФ відступає: ЗСУ пішли вперед під Бахмутом і "перемололи" сотні росіян

19:05

10 "стоп" фраз, які не можна говорити на першому побаченні

18:59

У Путіна зажурилися у відповідь на обіцянку Трампа "завершити війну за 24 години"

18:43

Чоловік Анни Трінчер потрапив за ґрати: "Дали телефон зателефонувати адвокатам"

18:38

Чи можна назвати дитину "Кіріл", "Нікіта" чи "Даніла": Авраменко здивував відповіддю

18:24

Під загрозою великі міста України: експерт назвав, куди РФ націлила Іскандери

18:16

Як швидко позбутися від цвілі у ванній: 5 перевірених методів

18:14

"Ми не воюємо ні з якими українцями": Симоньян відзначилася новою пропагандистською маячнею

17:46

Лукашенко створив ПВК і вербує бойовиків Вагнер: у ЗСУ назвали мету диктатора

17:34

РФ виробляє ракети десятками: у ГУР назвали, чим можуть бити окупанти по Україні

17:29

Китайська співачка-путіністка, яка у знищеному Маріуполі виконувала "Катюшу", назвала українців "нацистами"

Реклама
17:22

Голос країни-13: 25-річний воїн приголомшив тренерів піснею про невідомих героївВідео

16:47

ООН хоче "обнулити" частину санкцій проти РФ: з'явилась гостра реакція Кулеби

16:45

Росія запанікувала через несподівану витівку Вірменії: у Кремлі будуть "розбиратися"

16:33

Це придумав геній: навіщо потрібна кишеня на чоловічих трусах

16:31

Шалено чудова закуска для ледачих: швидкий рецепт з лаваша за 3 хвилиниВідео

16:28

Прикордонники зачистили позиції РФ: біля Куп'янська знищили росіян і взяли полоненихВідео

16:20

Теронліфанс на колесах: дівчина в Києві каталася на авто в комендантську годину і хвалилася перепусткою

16:18

ГУР - про взяття "вишок Бойка": війська РФ послабилися, ЗСУ зробили крок до Криму

16:09

Коли в Україні суттєво похолодає: синоптик назвала дати

15:53

Близько 70% росіян хочуть здатися у полон ЗСУ: в ГУР пояснили такий рекордний стрибок

15:49

Чи "посиплеться" РФ після падіння рубля: експерт пояснив помилку багатьох прогнозів

15:30

Іран планує передати РФ ракети малої та великої дальності – директор Моссаду

15:28

Що ви побачили першим: оптична ілюзія визначить, яка ви людина

15:24

Ідеальна ранкова зарядка на 9 хв: тренерка показала комплекс вправ на всі групи м'язівВідео

15:17

Чим шкідливі синтетичні тканини: ці відомості здивують будь-якого

15:07

Контрнаступ, ультиматум Путіну і ATACMS: що сказав Зеленський західним ЗМІ

14:55

Кім Чен Ин виїхав на зустріч з Путіним у бронепоїзді

14:28

Вибили окупантів РФ і звільнили майже 5 кв. км: ЗСУ потужно просунулися на півдні

14:26

Найсексуальніший чоловік у світі таємно одружився - ЗМІ

14:15

Контрнаступ восени не зупиниться, але йтиме "на ногах": Буданов заявив про перешкодиВідео

Реклама
14:08

Яка країна стала найбільш недооціненим союзником УкраїниПогляд

13:39

Лула да Сілва дав задню: заговорив про арешт Путіна в Бразилії

13:32

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на Луганський напрямок

13:30

В Україні підскочили ціни на важливий для борщу продукт: що сталося

13:16

Курс валют різко стрибне до 41 грн за долар: у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік

13:09

Чому не можна лягати спати з мокрою головою і чим це небезпечно

12:41

Грітися більше не буде: як почистити комп'ютер або ноутбук від пилу в домашніх умовах

12:41

У РФ путіністку Дубцову на шоу поміняли на Лорак: мовчунку-українку росіяни "закидали брудом" в Мережі

12:38

Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі: деталі операції ГУРВідео

12:11

"Горить все": Буданов розповів про "диво-зброю" Росії на фронті в Україні

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти