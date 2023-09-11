Китай "прогнув" РФ: Газпром зазнає збитків, але дасть Пекіну 50% знижку - Reuters

Ціна на газ з Росії до Китаю буде неухильно знижуватися, водночас Газпром продовжує нести збитки через обмеження на постачання палива у Європу.

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Китай отримає від Росії велику знижку на газ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Газовий монополіст країни-агресора Росії Газпром продаватиме Китаю газ зі знижкою в 50% навіть незважаючи на те, що компанія зазнає збитків. Ціна на паливо для КНР буде набагато нижче, ніж для Європи.

Як повідомляє Reuters, ціна на російський газ для Китаю в найближчі роки буде неухильно знижуватися. Згідно з документом, КНР купуватиме паливо з Росії за ціною 297,3 доларів в 2023 і 271,6 доларів в 2024 році за одну тисячу кубометрів.

Для порівняння, Туреччина цього року купує газ у РФ за ціною в 501,6 дол. за одну тисячу кубометрів. Наступного року ціна становитиме 481,7 дол. У 2022 році Анкара купувала у Москви газ за 983,8 дол. за одну тисячу кубометрів.

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Відносини Китаю та Росії

Китай дотримується так званої нейтральної позиції у розв'язаній Росією війні проти України. Пекін не називає Москву агресором і продовжує з нею співпрацювати. При цьому КНР хотів би стати посередником у мирному завершенні війни, проте Київ готовий погодиться на таку роль Пекіна тільки в тому випадку, якщо китайці переконають Росію вивести свої війська з України.

"Нейтральний" Китай постачає до РФ озброєння, дрони і вертольоти, відзначали журналісти британського видання The Telegraph. Згідно з їхніми даними, тільки безпілотників КНР відправила Росії в кількості 1000 одиниць.

За інформацією американського агентства Bloomberg, Китай змінив позицію щодо війни в Україні, але все одно хоче компромісу з РФ. Зокрема, Пекін, ймовірно, вирішив підтримати загальні формулювання, пов'язані з військовою агресією проти української держави.

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