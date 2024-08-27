Захід може залишитися без постачання військового обладнання: що задумав Китай - FT

Аналітики також зазначили, що уряд президента Сі Цзіньпіна готовий націлитися на західні економічні інтереси.

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Китай може обмежити поставки у Європу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Західні аналітики повідомили, що Китай контролює критично важливі напівпровідникові матеріали, б'є по ланцюгах поставок і викликає побоювання щодо скорочення західного виробництва передових мікросхем і військового оптичного обладнання.

В Європі за останній рік майже вдічі зросли ціни на постачання германію і галію. Вказані елементи використовуються для виробництва напівпровідників і компонентів військового і комунікаційного обладнання, йдеться у статті Financial Times.

У Пекіні це пояснили тим, що вони захищають "національну безпеку та інтереси" у відповідь на обмеження США на продаж сучасних мікросхем та обладнання для виробництва мікросхем.

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"Обмеження і подальший експортний контроль підкреслили домінування Пекіна у світовому постачанні десятків найважливіших ресурсів", - йдеться в повідомленні.

У даних, які наводить геологічна служба США вказано, що країна виробляє 98% світових поставок галію і 60% германію.

Що відомо про позицію Китаю / Інфографіка: Главред

"Ситуація з Китаєм критична. Ми залежимо від них", - розповіла виданню особа, яка представляє великого споживача напівпровідникових матеріалів.

Аналітики також зазначили, що уряд президента Сі Цзіньпіна готовий націлитися на західні економічні інтереси.

"Мета - завдати удару у відповідь на контроль над доступом Китаю до найсучасніших мікросхем та інших передових технологій", - вказано в повідомленні.

Нині відомо, що загальний експорт китайського гелію скоротився приблизно наполовину з моменту запровадження контролю.

"Якщо Китай скоротить експорт галію, як це було в першій половині року, то наші запаси будуть витрачені і виникне дефіцит", - додав він.

Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

Нагадаємо, що Іван Ступак розкрив хитрий план Пекіна, чи забере Китай території в Росії. У РФ можуть з'явитися військові бази Китаю, причому не обов'язково на тих територіях, які близько до китайської держави, припустив експерт.

110 країн підтримали "мирний план" Китаю і Бразилії для України. Відомо, що Пекін та Бразіліа спільно опублікували так званий консенсус із шести пунктів щодо просування політичного врегулювання "української кризи" - так в обох країнах називають війну РФ в Україні.

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