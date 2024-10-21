Боєприпаси, техніка та озброєння: США виділили ЗСУ новий пакет військової допомоги

До пакета допомоги увійде зброя та техніка на загальну суму 400 мільйонів доларів.

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США надали новий пакет військової допомоги / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Міністр оборони США Ллойд Остін у понеділок, 21 жовтня, прибув з неанонсованим візитом до Києва. Як зʼясувалось, на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів, передає Укрінформ.

Ллойд Остін зазначив, що під керівництвом Джо Байдена США продовжують посилювати підтримку України.

"Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакету допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", - заявив Остін. відео дня

Він сказав, що увага зосереджується на задоволенні негайних потреб України і це продовжується.

"Ми також віддані зберігати вашу підтримку, як це було обіцяно у двосторонній безпековій угоді, підписаній президентом Байденом у липні", - наголосив Остін.

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що США протягом жовтня-грудня 2024 року планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги. Загальна вартість американської допомоги - від 500 до 750 млн доларів.

Також Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладач BEAVER та 2 танки для розмінування WISENT. Також Німеччина передала запчастини до техніки.

Тим часом Австралія передасть Україні 49 танків Abrams у рамках нового пакету військової допомоги на загальну суму 245 мільйонів доларів.

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