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"Потворна історія": МАГАТЕ фінансувало ядерні дослідження РФ в окупованому Криму

Юрій Берендій
21 жовтня 2024, 14:42
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МАГАТЕ витратило десятки тисяч доларів на фінансування російських ядерних досліджень, зокрема, на окупованій території України, йдеться у розслідуванні.
'Потворна історія': МАГАТЕ фінансувало ядерні дослідження РФ в окупованому Криму
МАГАТЕ виділяло кошти на ядерні дослідження РФ в окупованому Криму - розслідування / Колаж Главред, фото: Twitter / Рафаель Гроссі, УНІАН

Коротко:

  • МАГАТЕ фінансувало ядерні дослідження РФ на окупованих територіях України
  • МАГАТЕ наголосило, що продовжує визнавати Крим частиною України
  • Фінансування проектів на окупованих територіях України є "потворною історією"

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) фінансувало наукові дослідження російських учених у Криму після його тимчасової окупації у 2014 році, попри офіційне визнання агентством Криму як української території. Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свобода.

Критики наголошують, що така співпраця фактично означає легітимізацію російської агресії проти України.

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Журналісти отримали доступ до внутрішніх документів МАГАТЕ, що стосуються двох наукових проектів. Перший з них стосувався вивчення тимчасових тенденцій забруднення у прибережних районах Чорного моря за допомогою ядерних і аналітичних методів.

Зазначається, що проект був запущений восени 2016 року і включав дослідження в різних російських прибережних регіонах, таких як Тамань, Анапа, Новоросійськ, Туапсе, Сочі та Севастополь.

Проект був реалізований Об'єднаним інститутом ядерних досліджень (ОІЯД) з підмосковної Дубни, угоду підписав директор інституту. Провідною науковою співробітницею проекту стала Марина Фронтасьєва, яка працює в Лабораторії нейтронної фізики інституту. Угода передбачала виконання проєкту до вересня 2019 року з можливістю його продовження.

Хоча фінансові аспекти в тексті угоди не зазначені, в одному з пунктів зазначається, що спонсором проекту виступає МАГАТЕ.

Радіо Свобода отримало ще один документ, пов'язаний із цим проєктом — грантову заявку, підготовлену ОІЯД за кілька місяців до підписання угоди у 2016 році. У заявці вказувались плани щодо взяття проб у Севастополі, а також згадувалась спільна робота ОІЯД з Інститутом біології південних морів імені О.О. Ковалевського РАН, який був створений на базі Севастопольської біологічної станції.

До анексії Криму Росією цей інститут належав до структури Національної академії наук України під тією ж назвою. Його сторінка все ще доступна на сайті української академії.

У заявці також наведено орієнтовний бюджет проєкту на три роки, який становить 165 000 євро, з яких 120 000 євро мали бути витрачені на обладнання. Інститут просив у МАГАТЕ грант у розмірі 15 000 євро, а решту планував покрити з власних коштів.

Ще один науковий проект з Росії за участю МАГАТЕ був присвячений дослідженню міграції птахів та поширенню пташиного грипу через ізотопний аналіз. Радіо Свобода отримало доступ до двох документів, пов'язаних із цим проєктом.

Згідно з умовами контракту, МАГАТЕ мало виплатити ФЦОЗТ загалом 60 000 євро.

У відповідь на запит Радіо Свобода, МАГАТЕ наголосило, що продовжує визнавати Крим частиною України. Представник агентства підкреслив, що наукові проекти, які підтримує МАГАТЕ, за участю ОІЯД та Федерального центру охорони здоров'я тварин, мали виключно технічний характер і не свідчать про зміну позиції щодо статусу Криму.

Водночас журналісти Радіо Свобода з'ясували, що цього тижня у Москві розпочався тренінг, організований за кошти МАГАТЕ. Деякі учасники прибули з тимчасово окупованого Донецька після того, як їхні кандидатури були затверджені секретаріатом агентства. У внутрішніх документах МАГАТЕ їхня країна проживання зазначена як Російська Федерація.

Експерт з ядерної безпеки Ольга Кошарна, колишній член правління Держінспекції ядерного регулювання України, назвала спонсорство дослідницьких проектів на окупованих територіях "потворною історією".

"Це, безумовно, є порушенням, тому що МАГАТЕ офіційно вважає Севастополь територією України, як і Донецьку, Луганську області, Запорізьку область і всі окуповані території України", – сказала Радіо Свобода Кошарна.

Що таке МАГАТЕ?

Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

Позиція МАГАТЕ щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на 68-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, 65 голосами було ухвалено резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні", співавторами якої стали 52 країни-члени агентства. Про це повідомило Міністерство енергетики, оприлюднивши текст резолюції. У документі зазначено, що українські атомні електростанції, включно із Запорізькою АЕС, мають працювати під суверенним контролем України.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також зазначили, що представники Росії намагалися використати візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на Курську АЕС у своїх інтересах.

13 серпня фахівці МАГАТЕ не змогли встановити причини пожежі на території окупованої Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військових.

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