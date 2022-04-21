Важка артилерія і сотні тисяч боєприпасів: Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден оголосив сьогодні, 21 квітня, про новий пакет військової допомоги для України.

Розмір пакету становить 800 млн доларів.

"Я оголошую ще одну додаткову військову допомогу Україні на 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць і сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників", - підкреслив він.

Байден зазначив, що військова допомога рекордними темпами надходить в Україну.

Він додав, що Вашингтон хоче допомогти Україні відбити новий російський наступ на Донбасі.

Санкції проти РФ

США вводять нові санкції проти Росії. Йдеться про те, що відтепер жоден російський корабель не має права заходити в американські порти.

"Ми ніколи не відступимо і не послабимо санкції щодо Росії. Ми будемо стояти на боці України та її народу і будемо боротися проти тиранії", - заявив президент США.

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Наступ Росії на Донбас

Президент Володимир Зеленський раніше оголосив про те, що Росія почала операцію з наступу на Донбасі. Окупанти сконцентрували значну кількість військ і одиниць техніки в регіоні. Але українці будуть продовжувати захищати свої землі.

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що Москва ставить перед собою кілька завдань. Йдеться про взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Сєвєродонецька. Загарбники збираються просунутися на Ізюмському напрямку в бік Слов'янська і Краматорська. Також вони мають намір рухатися в бік Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також у напрямку Херсонщини.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов каже, що Росія вже до Великодня планує захопити весь Донбас. За його словами, Путін як і раніше збирається знищити Україну як державу. Ситуація не зміниться до того моменту, поки Київ не здобуде остаточну перемогу над Москвою.

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