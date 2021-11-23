УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Кожен або вакцинується, або перехворіє, або помре": німецький міністр видав Жорстке попередження

23 листопада 2021, 16:08

На думку міністра охорони здоров'я ФРН Йенса Шпана, вибору немає практично ніякого - і незабаром вакцинація може стати обов'язковою по всій Німеччині

вакцинація
Німецький міністр видав Жорстке попередження про вакцинацію / УНІАН

До кінця зими кожен з жителів Німеччини або провакцинується, або перехворіє, або помре. З таким попередженням міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан звернувся до жителів країни, повідомляє агентство Associated Press.

В останні тижні в Німеччині спостерігається значне зростання захворюваності. За словами Шпана, новий коронавірусний штам "Дельта" вкрай заразний. І саме тому федеральний МОЗ настійно рекомендує вакцинацію.

Також Шпан повідомляє, що вакцинацію від коронавірусу можуть зробити обов'язковою. Крім того, Уряд ФРН планує підняти показник вакцинації населення від коронавірусу мінімум до 75% (станом на кінець листопада 2021 року повністю імунізовано близько 68% населення). Деякі політики в Німеччині припускають, що офіційному Берліну, можливо, доведеться вже в найближчі місяці розглянути питання обов'язкової вакцинації, яку вже ввели в сусідній Австрії.

читайте такожНа вакцинацію два тижні: МОЗ розширило список професій з обов'язковим щепленням від COVID-19

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що керівник приватної клініки і радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький заявив, що зараз на перебіг COVID-19 орієнтуватися досить складно. За його словами, у пацієнта може бути як псевдолегкое, так і важкий перебіг хвороби, а зниження температури не завжди говорить про поліпшення стану.

Також Жиравецький розповів, як по днях протікає COVID-19 у заражених штамом Дельта і коли є ризик потрапити в реанімацію.

viber
новини Німеччини COVID-19 вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «"Кожен або вакцинується, або перехворіє, або помре": німецький міністр видав Жорстке попередження». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 повернулася чудова стрижка італійський боб у стилі 60-х з неповторним шармомУ моду на зиму 2022 повернулася чудова стрижка італійський боб у стилі 60-х з неповторним шармом Українців попередили про аномальну зиму: погода різко змінитьсяУкраїнців попередили про аномальну зиму: погода різко зміниться Найкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площіНайкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площі Шмигаль повідав, куди нараховуватимуть "коронавірусну тисячу"Шмигаль повідав, куди нараховуватимуть "коронавірусну тисячу" Купа протипоказань і моторошний склад: від популярного плавленого сирка Дружба залишилася лише назваКупа протипоказань і моторошний склад: від популярного плавленого сирка Дружба залишилася лише назва
19:51

Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік Тигра

19:51

Казан для Путіна у пеклі вже розігрітий: чому мрії Росії про розширення не справдятьсяПогляд

19:43

Приходько показала обличчя молодшого сина на обкладинці модного журналу: милі фотоФотоВідео

19:36

Епідеміолог попередила українців про небезпеку нового штаму грипуВідео

19:15

Ліквідація Меморіалу: у Міноборони Литви звинуватили Росію в "сталінському" шляхуВідео

Реклама
19:13

Мінімалка зросте: в Україні збільшується мінімальна зарплата з грудня 2021Відео

19:07

Гороскоп на завтра 24 листопада 2021: Ракам – сімейні проблеми, Водоліям - розчаруванняВідео

19:00

Український туроператор TUI повідомляє, що змінює умови "раннього бронювання" в порівнянні з попередніми роками новости компании

19:00

Київ потрапив у ТОП-5 найбільш інстаграмних міст світуВідео

18:53

З картки "спливли" більше 700 гривень: Ощадбанк потрапив у скандал через списання коштів

18:41

Нацвідбір на Євробачення 2022: хто із зірок бажає поїхати на конкурс від України

18:37

Як в Новий рік 2022 догодити Тигру, щоб він приніс в будинок щастя і благополуччя

18:23

"З першим снігом!" картинки і душевні привітання в прозі і віршах

18:12

Остання жінка, народжена у XIX столітті: на Філіппінах померла найстаріша у світі людинаВідео

18:12

Кадрові зміни в ОП: у Єрмака з'явився новий заступник

18:08

Україна вдарила з Javelin на Донбасі для захисту: у "Слузі народу" повідомили подробиці

17:59

У Києві знайдений мертвим відомий екссуддя ЗінченкоВідео

17:47

Прикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуВідео

17:44

Кінець локдауну: три області на порозі виходу з "червоної зони" - РадуцькийВідео

17:37

Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися

Реклама
17:29

Україна готова до виведення Північного потоку-2 з-під удару: Нафтогаз поставив жорсткі умови РосіїВідео

17:21

Закоренілі холостяки Кіану Рівз і Вайнона Райдер одружені вже 30 років

16:59

Зеленський звернеться до Ради з головним питанням – ситуацією в УкраїніВідео

16:59

Українська гімнастка шокувала фігурою після страшної хвороби

16:55

Маршрутник, який збив черницю та протягнув її тіло 7 кілометрів, розповів свою версію ДТП

16:49

Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 з тигромФото

16:45

Метро по 20 гривень: киянам загрожують космічні ціни на проїзніВідео

16:35

Кому не можна вакцинуватися від коронавірусу: пояснення міністра охорони здоров'яВідео

16:34

У МОЗ назвали найстрашніше ускладнення від коронавірусуВідео

16:24

Щеплення від коронавірусу і дотримання профілактики: у ВООЗ розповіли про життя при пандемії COVID-19

16:23

Новий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу

16:19

1+1 покаже нову частину історичного фільму "Україна. Повернення своєї історії" під назвою "Таємничі манускрипти"

16:13

"Велике будівництво" відновило найбільший шляхопровід Закарпаття біля кордону з Угорщиною

16:09

Тіло знайшли посеред вулиці: на Одещині чоловік спалив труп знайомої, з яким прожив 2 тижні

16:08

"Кожен або вакцинується, або перехворіє, або помре": німецький міністр видав Жорстке попередження

16:00

Коли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дня

15:56

Чим корисна кава для мозку - коментар вчених

15:47

Арестович оцінив шанси військової агресії Росії проти УкраїниВідео

15:45

"Путін нападе": чому в Україні знову затягнули стару піснюПогляд

15:41

Україна під загрозою COVID-спалаху: експерт пояснив неминучість нового локдаунуВідео

Реклама
15:28

Помер відомий український музикантВідео

15:28

Ні користі, ні смаку: Комаровський назвав топ-шкідливих і корисних кашВідео

15:16

Великий куш і весілля з іноземцем: гороскоп для Овнів на грудень 2021Відео

15:12

"Обернеться крахом путінського режиму": російський історик виключив війну між РФ і УкраїноюВідео

14:59

У Бердянську смерть від ботулізмуВідео

14:57

Україна отримає 50 млн доз COVID-вакцини від Pfizer: як її використовуватимутьВідео

14:51

У Кривому Розі 7-класники пограбували і зґвалтували 48-річну жінкуВідео

14:50

"Стиль БДСМ": Настя Каменських затягнула свої принади в чорний латекс

14:32

Киян готують до різкого підвищення тарифів: злетять ціни на проїзд у таксіВідео

14:32

Міжнародні компанії в Україні б'ють на сполох через штучні бар'єри, які створює Польща для вантажних перевезень

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти