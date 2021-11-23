"Кожен або вакцинується, або перехворіє, або помре": німецький міністр видав Жорстке попередження

Німецький міністр видав Жорстке попередження про вакцинацію / УНІАН

До кінця зими кожен з жителів Німеччини або провакцинується, або перехворіє, або помре. З таким попередженням міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан звернувся до жителів країни, повідомляє агентство Associated Press.

В останні тижні в Німеччині спостерігається значне зростання захворюваності. За словами Шпана, новий коронавірусний штам "Дельта" вкрай заразний. І саме тому федеральний МОЗ настійно рекомендує вакцинацію.

Також Шпан повідомляє, що вакцинацію від коронавірусу можуть зробити обов'язковою. Крім того, Уряд ФРН планує підняти показник вакцинації населення від коронавірусу мінімум до 75% (станом на кінець листопада 2021 року повністю імунізовано близько 68% населення). Деякі політики в Німеччині припускають, що офіційному Берліну, можливо, доведеться вже в найближчі місяці розглянути питання обов'язкової вакцинації, яку вже ввели в сусідній Австрії.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що керівник приватної клініки і радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький заявив, що зараз на перебіг COVID-19 орієнтуватися досить складно. За його словами, у пацієнта може бути як псевдолегкое, так і важкий перебіг хвороби, а зниження температури не завжди говорить про поліпшення стану.

Також Жиравецький розповів, як по днях протікає COVID-19 у заражених штамом Дельта і коли є ризик потрапити в реанімацію.