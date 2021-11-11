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Лікар пояснив, у чому підступність легкого перебігу коронавірусу

11 листопада 2021, 05:47

Температура 37 градусів на шостий-сьомий день хвороби – ще не привід для радості. Такі пацієнти також можуть потрапити в лікарню із сильним ураженням легенів.

коронавірус
Коронавірус може протікати як у важкій, так і в псевдолегкій формі / Фото Reuters

Коронавірус може діяти непередбачувано, у пацієнта може бути як псевдолегкий, так і важкий перебіг хвороби, а зниження температури не завжди свідчить про поліпшення стану.

Як розповів ТСН голова приватної клініки та радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький, зараз на перебіг COVID-19 орієнтуватися досить складно.

"Якщо пацієнт має високу температуру постійно, вона погано збивається впродовж п'яти-семи днів, то це майже гарантовано важкий перебіг. Є псевдолегкий перебіг, коли пацієнт дійсно не відчуває проблем із сатурацією, немає високої температури на шостий-сьомий день, але це не гарантія того, що у пацієнта не почнеться важкий перебіг за день-два. Це дійсно така заплутана ситуація, яку сам пацієнт, найімовірніше, не зрозуміє. Самопочуття - зараз дуже суб'єктивне поняття", - зазначив лікар.

За словами Жиравецького, температура 37 градусів на шостий-сьомий день хвороби - це ще не привід для радості, адже стан таких пацієнтів може різко погіршитися і вони можуть потрапити в лікарню із сильним ураженням легенів.

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"У частини пацієнтів температура на шостий-сьомий день піднімається до 37,1°-37,2° і це не викликає занепокоєння лікаря, сатурація може бути нормальною, але за один-два дні вона може різко погіршитися. І ми розуміємо, що щось відбувається не так. Тоді пацієнтів ми направляємо на комп'ютерну томографію, або рентген і бачимо досить сильне ураження легенів", - пояснив лікар.

Щоби цього не допустити, медик радить здати аналіз на С-реактивний білок (CRP) і згодом повторити його за два-три дні. Таким чином, можна спробувати зловити момент початку сильного запалення, що вимагає госпіталізації та потужного лікування.

Як повідомляв Главред, раніше Тарас Жиравецький розповів, як по днях протікає COVID-19 у заражених штамом Дельта і коли є ризик потрапити в реанімацію.

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