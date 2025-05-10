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"Покласти край війні": Мерц готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови

Марія Николишин
10 травня 2025, 13:21
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Мерц пригрозив диктатору Путіну санкціями.
'Покласти край війні': Мерц готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови
Мерц готовий зустрітися з Путіним / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне:

  • Якщо виникне необхідність, Мерц зустрінеться з Путіним
  • Зараз потрібно сконцентруватися на припиненні вогню в Україні
  • Якщо РФ не погодиться на перемир'я, Захід готовий до відповіді

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але тільки в тому разі, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні. Про це пише Bild.

"Якщо виникне необхідність, якщо це допомогло б покласти край цій війні, я готовий на багато що", - сказав він.

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За його словами, варто сконцентруватися на припиненні вогню в Україні.

"Ми повинні подивитися, чи зможемо ми досягти мети - припинення вогню - вже за підсумками цих вихідних", - наголосив канцлер.

Він також пригрозив російському диктатору санкціями.

"Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на боці Путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію", - заявив Мерц.

Канцлер Німеччини попередив, що, якщо Кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - підсумував він.

Війна в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, джерела Reuters зауважили, що про припинення вогню між Україною та Росією можуть оголосити найближчими годинами або днями. США і Європа закінчують підготовку пропозиції про 30-денне перемир'я.

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив, що Китай має інструменти тиску на Росію, але без бажання російського диктатора та воєнного злочинця Путіна війну зупинити не вдасться.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що настав час "приймати рішення" щодо війни в Україні.

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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