'Мій час прийшов': Кадиров заявив про бажання 'вчасно піти' з посади голови Чечні

Кадиров заявив, що прийшов час його відставки / Reuters

Глава Чечні Рамзан Кадиров переконаний, що він заслужив на "безстрокову та довгу відпустку", бо вже "засидівся" на своїй посаді. Про це він зазначив у своєму відеозверненні, яке вже розлетілось у Мережі.

Він назвав себе "довгожителем" серед інших чинних глав у РФ, бо вже 15 років керує Чечнею.

"У нас, у кавказців, чеченців є прислів'я: "Яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це буває ще приємнішим". Тому, я думаю, що мій час теж настав. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Колись був наймолодший, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись", - сказав Кадиров.

Він додав, що задумався про те, щоб залишити посади голови Чечні і "вчасно піти". Кадиров сподівається, що чеченці його "підтримають і зрозуміють".

Нагадаємо, Рамзан Кадиров пригрозив російській владі джихадом через включення однієї священної мусульманської книги в список екстремістської літератури. Міністерство юстиції назвало екстремістською книгу "Сахих аль-Бухарі", яку вважають другою священною книгою ісламу після Корану. У ній зібрані деталі біографії пророка Мухаммада.

Раніше Кадиров закотив істерику через те, що СБУ відкрила кримінальну справу проти нього за трьома статтями. Він заявив, що нібито був готовий "взяти Київ", але Путін поки не дав наказ це зробити. Кадиров додав, що у Путіна давно є план "піти з війною проти інших країн Європи".

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