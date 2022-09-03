ЗМІ з'ясували, яку "високу посаду" готують для Кадирова

Кадирову готують посаду в Росгвардії-ЗМІ / Коммерсантъ

Одіозний пропутінський лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров сьогодні натякнув про свою відставку і про те, що він заслужив "безстрокову і довгу відпустку". За даними російських ЗМІ, для нього готують "високу посаду в силовому блоці", повідомляє Медуза з посиланням на інформоване джерело.

"Рамзан Кадиров може зайняти керівну посаду в Росгвардії", - пише видання.

Джерело, близьке до адміністрації президента РФ Володимира Путіна, повідомило, що наразі цей перехід розглядається.

Відставка Кадирова

Раніше Главред писав про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров переконаний, що він заслужив "безстрокову і довгу відпустку", бо вже "засидівся" на своєму посту.

Він назвав себе" довгожителем " серед інших діючих глав в РФ, тому що вже 15 років керує Чечнею.

"У нас, у кавказців, чеченців є прислів'я: "яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це буває ще приємніше". Тому, я думаю, що мій час теж прийшов. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Коли був молодий, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись", - сказав Кадиров.

Нагадаємо, Рамзан Кадиров пригрозив російській владі джихадом через включення однієї Священної мусульманської книги в список екстремістської літератури. Міністерство юстиції назвало екстремістською книгу "Сахих аль-Бухарі", яку вважають другою священною книгою ісламу після Корану. У ній зібрані деталі біографії пророка Мухаммада.

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