Український прапор вже в Лимані: Зеленський розповів про ситуацію в місті

Україна обов'язково вірне своє-президент / president.gov.ua

У Лимані Донецької області вже дійсно було піднято український прапор, але наразі там ще тривають бойові дії, йдеться в заяві президента України Володимира Зеленського ввечері в суботу, 1 жовтня.

Президент відмітив, що за цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше, а через тиждень стане ще більше.

"Український прапор вже в Лимані. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає й сліду від якогось псевдореферендуму", - додав президент.

За його словами, Україна поверне своє. І на сході, і на півдні. І те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року.

Президент додав, що український рух триватиме й надалі.

Звільнення Лиману

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді до Лиману Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

Зазначимо, російські генерали вже розпочали влаштовувати публічні розбірки через втечу окупаційних військ із Лиману Донецької області.

Із критикою на керівництво Міноборони РФ обрушився колишній командувач 58-ю армією, генерал-лейтенант Андрій Гурульов, який є депутатом Держдуми.

Главред повідомив про те, що ЗСУ заявили, що звільнення силами оборони України Лиману Донецької області відкриває захисникам дорогу на Сватове, Кремінну та Сєвєродонецьк на Луганщині. Українські війська прорвали оборону професійної армії окупантів БАРС і здобули серйозну психологічну перемогу.

У Міноборони 1 жовтня розповіли, що окупанти в Лимані "передислокувалися" в мішки або здалися в український полон.

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