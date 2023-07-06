"Кадиров боїться": в РФ розслідують, чому Путіна не захищали від Пригожина – Маломуж

Глава Чечні міг прикинутися хворим, тому що в Росії зараз почалися розбірки і розслідування щодо того, хто що робив під час заколоту вагнерівців.

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Кадиров міг прикинутися хворим, бо в РФ розслідують, чому Путіна не захищали від Пригожина/ колаж: Главред, фото: соцмережі, скрін

Коли власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин повів вагнерівців на Москву, глава Чечні Рамзан Кадиров був одним із тих, хто не вирушив одразу протидіяти Пригожину, а вичікував. Подібною поведінкою відзначилися також низка російських силовиків, керівників регіональних структур та олігархів, які залягли на дно і чекали, що буде.

Тепер у країні-агресорці Росії почалися розбірки і розслідування щодо того, хто що міг робити під час військового заколоту вагнерівців. Тому хвороба Кадирова під сумнівом – може виявитися, що він насправді прикидається хворим. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

"Багато хто чекав на приєднання військових, представників спецслужб та простих громадян РФ, які негативно ставляться до російського керівництва, у першу чергу до Путіна, що передбачало зміну режиму. Ці люди вже були готові присягнути новому керівництву або увійти до складу перехідного уряду. Такі очікування були, але їх замовчували", – зазначив Маломуж.

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Після військового заколоту вагнерівців російський диктатор Володимир Путін зробив висновки, що він не має одноголосної підтримки і потужної системи авторитарного режиму. Крім цього, він зрозумів, що різні "башти Кремля", які він створював для протистояння (такі як Пригожин – Міноборони, Кадиров – Пригожин чи інші силовики, ФСБ – Міноборони) загрожують боротьбою проти його режиму.

Вичікував також і Кадиров, який думав приєднатися до вагнерівців у разі їхнього успіху. Проте коли глава Чечні, а також силовий блок, ФСБ і куратори Пригожина зрозуміли, що у власника ПВК "Вагнера" немає перспектив, то Кадиров одразу відправив свої війська на захист "царя".

"Це будуть його мечоносці — як колись були латиські стрільці в Леніна, так тепер чеченці будуть захищати Путіна. Це потрібно Кадирову щоб показати, що він відданий, що це мовчання не було зрадою, а в деякій мірі підготовкою, і що він уже з Путіним претендує на нові звання, тому що раніше опинився в опалі", – зазначив Маломуж.

Путін міг розцінювати таку паузу з боку Кадирова як зраду, тому глава Чечні і боїться. Хвороба у нього дійсно є, але питання в тому, наскільки вона серйозна. Кадиров міг прикинутися дуже хворим, тому що зараз ведуться розслідування щодо того, хто і що робив у період путчу

"Так само, як колись у часи ГКЧП. Це проводить ФСБ, служби безпеки президента і через це вже почалися протиріччя між Міноборони та ФСБ, тому що ФСБ почала перевіряти генералів, командуючих. Тобто весь керівний склад, а це передбачає репресії. Зрозуміло, що вони мовчать, але намагаються протистояти і об'єднуються проти спецслужб", – розповів генерал армії України.

Так само і Кадиров вичекав, а зараз нібито прикинувся хворим, хоча він може бути і справді хворим, зазначив Маломуж.

Чи може Кадиров виступити проти Путіна

Раніше ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж розповів, що глава Чечні Рамзан Кадиров дуже залежний від російського диктатора Володимира Путіна. Кадиров може спробувати дистанціюватися від Москви, але цей момент настане тоді, коли "багато політичних, військових структур Росії будуть думати, як усунути Путіна".

Маломуж розповів, хто може бути союзником глави Чечні Рамзана Кадирова, який активно підтримує політику російського диктатора Путіна. Серед військових спецслужб, розвідки алергія на Кадирова, тому що він постійно тиснув на Путіна, вважає генерал армії України.

Також Маломуж зазначав, що Кадиров може запустити процес бунту проти путінського режиму, тільки якщо не буде відчувати проблем зі здоров'ям. Маломуж вважає, що в кремлівській еліті давно є величезний скепсис з приводу, власне, самої фігури диктатора Путіна.

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