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"У спецслужб РФ алергія на Кадирова:" експерт розкрив, хто може підтримати чеченця

Юлія Куришко
5 липня 2023, 08:16 оновлено 5 липня, 08:22
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Серед військових спецслужб, розвідки алергія на Кадирова, тому що він постійно тиснув на Путіна, вважає Маломуж.
'У спецслужб РФ алергія на Кадирова:' експерт розкрив, хто може підтримати чеченця
Маломуж розповів, хто союзник Кадирова / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: відео

В інтервʼю Главреду колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж розповів, хто може бути союзником Кадирова.

"Це можуть бути різні політичні сили, яким потрібен радикальний сценарій. Наприклад, ФСБ, які не підтримують з ним контактів через певні протиріччя. Дійсно, є окремі куратори, які ще тримають зв'язок, але так системно він постійно ігнорував саме спецслужбу", - розповів Маломуж.

Генерал армії України розкрив, що у Міноборони РФ є деякі генерали, які підтримують із ФСБ контакт.

"У Кадирова є така комунікація - якщо ці генерали можуть увійти до перехідного уряду, то зрозуміло, що він підтримуватиме з ними контакт. Є низка регіональних олігархів, з якими вони ділили природний ресурси. Якихось визначальних фігур, які б підтримали Кадирова, немає. Скажу прямо - серед військових спецслужб, розвідки алергія на Кадирова, тому що він постійно тиснув на Путіна і намагався конкурувати з силовиками. Мало того, ігнорував не тільки їхні вказівки, а навіть вимоги закону. Постійно", - додав Маломуж.

Дивіться повне відео інтервʼю Миколи Маломужа про Кадирова:

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Кадиров та його плани

Нагадаємо, що Маломуж розповів про хитрий план Кадирова. Микола Маломуж каже, що Кадиров вже буде грати свою гру в незалежність. Буде домовлятися з деякими політичними, військовими силами про те, щоб кооперуватися з ними в тих чи інших питаннях.

Кадиров готовий до війни в гірській місцевості. З військової точки зору там складно вести бойові дії. Маломуж переконаний що ослаблені путінські солдати не зможуть нічого там зробити.

У Мережі розкрили несподіваний діагноз Кадирова. Надходить інформація, що Кадиров знаходиться при смерті і вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає.

Більше політичних новин:

війна в Україні Рамзан Кадиров Микола Маломуж
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