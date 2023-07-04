"Він залежить від Путіна": Маломуж розповів про хитрий план Кадирова

Микола Маломуж каже, що Кадиров став дуже хитрим політиком, який переживав різні кризи.

https://glavred.net/ukraine/on-zavisit-ot-putina-malomuzh-rasskazal-o-hitrom-plane-kadyrova-10483018.html Посилання скопійоване

Маломуж розповів про хитрий план Кадирова / Колаж Главред, фото скріншот, Главред

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду розповів, що глава Чечні Рамзан Кадиров дуже залежний від диктатора Володимира Путіна.

"На даний момент він залежний від Путіна. Тим більше, він в деякій мірі вже ослаб і фізично, і організаційно. Він не показав ефективності на полі бою, не виконав жодного завдання, тому потрапив в опалу. Але після путчу зараз з'являється контроль у форматі "хто що робив і хто зрадив". Під питанням якраз і сам Кадиров - він вичікує, адже він став дуже хитрим політиком, який переживав різні кризи. А можливо в період наступальних операцій, коли Росія буде системно програвати, тоді активізуються всі політичні сили і настане час Кадирова, який заявив, що він вже готує формат незалежної Чеченської Республіки. У даній ситуації вони будуть підбирати такий формат, щоб дистанціюватися від Москви. Але це буде тільки тоді, коли режим буде настільки слабким під впливом ЗСУ і наших реальних перемог, поразки Росії і самого Путіна", - говорить Маломуж.

За словами генерала армії України, момент настане тоді, коли "багато політичних, військових структур Росії будуть думати, як усунути Путіна".

"Або ж коли будуть його безпосередньо усувати - наприклад, силовики, політики, олігархи об'єднаються і зрозуміють, що виходу немає, і для того, щоб зняти загрозу для Росії і для себе особисто, поставлять питання про усунення Путіна. Про це вже навіть говорив Гіркін, який вимагав від Путіна відставки, проведення операції "наступник" замість Путіна. Тобто коли вже реально ситуація буде невизначеною, вони будуть терпіти поразку, тоді вже по Путіну поставлять питання: усунути його фізично або політично. А Кадиров вже буде грати свою гру в незалежність і домовлятися з деякими політичними, військовими силами про те, щоб кооперуватися з ними в тих чи інших питаннях", - говорить він.

Дивіться повне інтерв'ю Миколи Маломужа для Главреда:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Як раніше повідомляли, українські військові ліквідували на фронті російського окупанта, полковника Євгена Писаренка, який був командиром одного із загонів спецпідрозділу Кадирова "Ахмат".

Раніше повідомлялося, що на Білгородщині ліквідували полковника РФ, якого відправили знищити "ДРГ". Російський полковник був ліквідований після того, як потрапив у засідку поблизу українського кордону.

Читайте також: