Син здивував прощальним постом: у мережі стверджують, що Кадиров при смерті

У глави Чечні нібито відмовили нирки, і зараз він перебуває у дуже поганому стані. Йому важко розмовляти, і навіть не допомагає процедура діалізу.

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Кадиров зник, а його син здивував прощальним постом/ Telegram, скрін

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров може бути при смерті. Про це заявив колишній прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура, що воює на боці України, Іслам Бєлокієв. Він зазначає, що у Кадирова нібито відмовили нирки, і процедура діалізу уже не допомагає. Крім цього, йому вже нібито навіть важко розмовляти.

"Його нирки практично відмовили, і надходить інформація, що йому й говорити складно. Не допомагає навіть процедура діалізу (штучне очищення крові від токсинів, надлишку води тощо). А це означає, що швидше за все він незабаром помре", – припустив Бєлокієв.

За його словами, у такому стані чеченський лідер навряд чи довго протримається. Бєлокієв зазначає, що смерть Кадирова спричинить боротьбу за владу у Чечні, і це призведе до регіональних змін.

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"Серед найближчих родичів Кадирова немає нікого, хто зміг би його замінити, – потіснивши Даудова (крило ФСБ) або Алаудінова (крило міністерства оборони), які мають велику підтримку з боку російських силових структур. У разі ж приходу до влади когось не з родини Кадирових, всю вертикаль і горизонталь влади в окупованій Чечні буде піддано тотальній зачистці від старого кадировського впливу", – зазначив він.

Син Кадирова публікує присвячені батьку пости

А поки в інформаційному просторі думають, куди міг подітися Кадиров і чому він уже довго не з’являється на публіці, один із його синів Адам публікує у соцмережах дивні пости, присвячені батькові.

"Батько. Яке безмежне щастя, коли у тебе є орієнтир, еталон, наставник. Плече, на яке можна покластися у складний момент, приклад, до якого можна прагнути, добрий погляд, який вищий за усі нагороди. Хай береже вас Всевишній, шановний Рамзан Ахматович", – написав син Кадирова Адам в одній з нещодавніх публікацій.

Також він публікував відео про те, "як важко втратити батька і що цінність батька можна зрозуміти лише після його смерті".

Син Кадирова публікує присвячені батьку пости/ скрін

Що відомо про хворобу Кадирова

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

1 липня чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані) повідомив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова могло загостритися захворювання нирок, через що він не з'являється на офіційних заходах.

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